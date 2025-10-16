 Abren paso de tránsito liviano en Km 24 de ruta a El Salvador
Nacionales

Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvador

La PMT de Villa Canales informó que están habilitados dos carriles con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

Únicamente dos carriles están habilitados en el Km. 24 de ruta a El Salvador., PMT de Fraijanes
Únicamente dos carriles están habilitados en el Km. 24 de ruta a El Salvador. / FOTO: PMT de Fraijanes

El paso vehicular para el tránsito liviano fue habilitado este jueves, 16 de octubre, en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador, donde durante más de una semana se mantuvo un cierre a consecuencia de un derrumbe de gran magnitud que dejó cubierta el área en su totalidad. Los usuarios podrán utilizar dos carriles con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, Guatemala, indicó que personal de esa institución se mantiene en el kilómetro 25.5, en el sector de La Cuchilla, ruta que conduce hacia la mencionada carretera, y también en otros sectores dando regulación al paso vehicular.

"La decisión de permitir el paso fue tomada en el puesto de comando interinstitucional, donde se acordó que estarán liberados los carriles que vienen de El Salvador para el transporte liviano y transporte extraurbano", explicó la municipalidad de Villa Canales.

Foto embed
Agentes de la PMT mantienen regulación del tránsito en km 25.5, La Cuchilla, ruta que conduce a carretera a El Salvador. - PMT de Villa Canales

Por su parte, la unidad ejecutora de Conservación Vial (Covial) explicó que, por seguridad de los usuarios de la ruta, de momento, únicamente se habilitarán los dos carriles más alejados del talud, con el fin de que además de la barrera de contención de contenedores, exista una zona de seguridad en los carriles hacia El Salvador, los cuales permanecerán cerrados hasta nueva disposición.

Añadió que en este tramo se tendrá habilitada la circulación de los vehículos en horario de 04:00 a 09:00 de la mañana. Después, se cerrará nuevamente para continuar con las labores finales de bacheo menor logrando así recuperar la carpeta asfáltica.

La Covial indicó que, cuando finalice el bacheo, se habilitará el paso durante el día, de acuerdo a la programación de horarios y sentidos que establecerá la PMT de Fraijanes, en función de las necesidades o comportamiento del tránsito vial en el sector.

Paso para transporte pesado restringido

Según las autoridades, el paso para el transporte pesado continuará restringido, por lo que estas unidades deben de seguir utilizando rutas alternas. En tanto, la estabilidad del talud y evaluaciones posteriores podrán permitir la habilitación del paso para este tipo de transporte.

