Habilitarán paso en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador

Nacionales

Por seguridad de los usuarios de la ruta, de momento, únicamente se habilitarán los dos carriles más alejados del talud.

Se habilitarán dos carriles con sentido a la Ciudad Capital., Foto PMT Villa Canales
Se habilitarán dos carriles con sentido a la Ciudad Capital. / FOTO: Foto PMT Villa Canales

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), anunció que a partir de las 4:00 horas del jueves 16 de octubre, se habilitarán dos carriles con sentido a la Ciudad de Guatemala, en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), límite entre Fraijanes y Villa Canales, de Guatemala.

COVIAL agregó que a las 9:00 horas, se cerrará nuevamente el paso para continuar con las labores finales de bacheo menor logrando así recuperar la carpeta asfáltica.

"Cuando finalicen el bacheo, se habilitará el paso durante el día, de acuerdo a la programación de horarios y sentidos que establecerá la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes, en función de las necesidades o comportamiento del tránsito vial en el sector", indicó COVIAL.

El paso para el transporte pesado continuará restringido, estas unidades deben de seguir utilizando rutas alternas; ya que la estabilidad del talud y evaluaciones posteriores, podrán permitir la habilitación del paso para este tipo de transporte.

"Por seguridad de los usuarios de la ruta, de momento, únicamente se habilitarán los dos carriles más alejados del talud, con el fin de que además de la barrera de contención de contenedores, exista una zona de seguridad en los carriles hacia El Salvador, los cuales permanecerán cerrados hasta nueva disposición.", añadió COVIAL.

La Municipalidad de Villa Canales añadió que la decisión fue tomada en el puesto de comando interinstitucional, donde se acordó que estarán liberados los carriles que vienen de El Salvador para el transporte liviano y transporte extraurbano.

Mientras que el pesado continúa con las vías alternas por la VAS y las vueltas el Mirador en Villa Canales. 

La Municipalidad indicó que se hará una prueba de 24 horas y conforme transcurran las horas se irá informando de lo que procederá. 

Conred finaliza acciones de respuesta ante deslizamiento en ruta a El Salvador

Conred detalló que ahora corresponde al Ministerio de Comunicaciones y a las municipalidades correspondientes las operaciones de mitigación del talud y estabilización del sector.

Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

09:16 PM, Oct 15
