 Persiste posibilidad de derrumbes en ruta a El Salvador
Nacionales

Conred recomienda no habilitar el paso peatonal y vehicular en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador.

Los cuatro carriles continúan cerrados en el kilómetro 24 debido a un derrumbe de gran magnitud., Foto Ejército
Los cuatro carriles continúan cerrados en el kilómetro 24 debido a un derrumbe de gran magnitud. / FOTO: Foto Ejército

La posibilidad de derrumbes en el kilómetro 24.5 (CA-1) Carretera a El Salvador, límite entre los municipios de Fraijanes y Villa Canales, persiste la noche de este lunes 6 de octubre, debido a que el deslizamiento se encuentra activo, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó no habilitar el paso peatonal o vehicular en el área afectada.

Debido a las condiciones de lluvia y dada la poca visibilidad en horas de la noche, no se recomienda el paso, detalló la Conred. 

Conred informó que las distintas instituciones continuarán trabajando de forma coordinada para rehabilitar el área lo más pronto posible.

Agregó que continúan liderando las acciones de respuesta y evaluaciones geológicas necesarias para mitigar el riesgo y salvaguardad la vida de la población.

Suspende búsqueda

Los cuerpos de socorro suspendieron la búsqueda de la persona desaparecida que quedó soterrada durante el derrumbe. 

El ingeniero José Istupe, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), indicó que lamentablemente en ese sector se registró un derrumbe producto de la inestabilidad en un predio de maquinaria que se ubica en la salida de la VAS hacia la cuchilla, que prácticamente está a la mitad de ese tramo.

Derrumbe en ruta a El Salvador: Confirman una persona soterrada

Los cuatro carriles continúan cerrados en el kilómetro 24 debido a un derrumbe de gran magnitud. Una persona está desaparecida, la limpieza continúa y los peatones cruzan el área a pie en medio del lodo.

Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

