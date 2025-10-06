Derrumbe en ruta a El Salvador deja una persona soterrada

Durante horas se ha mantenido una situación complicada en la ruta a El Salvador debido a un derrumbe de gran magnitud que ocurrió esta madrugada en el kilómetro 24. Las autoridades confirmaron que una persona quedó soterrada, por lo que se avanza en su búsqueda y en la limpieza de la zona para poder habilitar el paso que sigue cerrado en su totalidad.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el ingeniero José Istupe, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), indicó que lamentablemente en ese sector se registró un derrumbe producto de la inestabilidad en un predio de maquinaria que se ubica en la salida de la VAS hacia la cuchilla, que prácticamente está a la mitad de ese tramo.
"Tuvimos el problema de que se derrumbó. Lamentablemente, al parecer hay una persona soterrada, que era el guardián del predio. Eso está confirmado. Yo tenía solo la información de que posiblemente el guardián podría haber estado soterrado", dijo.
Agregó que desde que se tuvo la alerta con respecto a este incidente se empezó a trabajar de inmediato por medio de dos proyectos, específicamente el B30 y el B31, los cuales utilizan retroexcavadoras y camiones, además de contar con el apoyo de una empresa privada.
Según explicó, se espera pronto habilitar dos carriles de sur a norte para tener el tráfico en carriles reversibles.
Mientras que, aproximadamente para el mediodía, se podría tener la normalidad del tráfico, pues indicó que se debe tomar en cuenta que vehículos de transporte pesado quedaron varados en el lugar y uno pegó contra un poste. También un picop que se movilizaba de sur a norte se vio afectado.
"Mientras se termina la limpieza y se logran retirar los vehículos, calculamos que a mediodía se estaría liberando el tráfico, los cuatro carriles", detalló el funcionario.
A pie, entre lodo, guatemaltecos buscan llegar a sus destinos
En las redes sociales circulan las imágenes que demuestran la complicada situación que se mantiene en el área del kilómetro 24, donde quedó completamente cerrado el paso desde tempranas horas de este lunes.
Los guatemaltecos han optado por caminar en este tramo con el objetivo de llegar a sus lugares de estudio, trabajo y demás destinos. En medio de varios centímetros de lodo que cubren la carretera, los afectados se movilizan para evitar más demoras.