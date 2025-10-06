 Cierre parcial en avenida Hincapié por derrumbe
Nacionales

Cierre parcial en avenida Hincapié por derrumbe

El material obstruye un carril y medio con dirección a la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
Un carril y medio están cubiertos de la carretera en el tramo entre Boca del Monte y la capital., PMT de Villa Canales
Un carril y medio están cubiertos de la carretera en el tramo entre Boca del Monte y la capital. / FOTO: PMT de Villa Canales

Serias complicaciones se observan este lunes 6 de octubre como resultado de un derrumbe que se registró durante horas de la madrugada en el kilómetro 11.4 de las cuestas de la avenida Hincapié, en la conexión con Boca del Monte.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) del municipio de Villa Canales, Guatemala, informó que el material y rocas que cayeron sobre la cinta asfáltica obstruyen un carril y medio con dirección a la Ciudad de Guatemala.

"Los agentes de la PMT realizan las coordinaciones correspondientes para retirarlo a la brevedad posible", explicó Verónica Orantes, vocera de la institución.

En Portada

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carrilest
Nacionales

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

06:30 AM, Oct 06
Anuncian manifestación de transportistas para el lunest
Nacionales

Anuncian manifestación de transportistas para el lunes

06:53 PM, Oct 05
Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos t
Deportes

Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos

08:09 PM, Oct 05
Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowlt
Farándula

Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl

12:09 PM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos