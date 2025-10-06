Cierre parcial en avenida Hincapié por derrumbe

Serias complicaciones se observan este lunes 6 de octubre como resultado de un derrumbe que se registró durante horas de la madrugada en el kilómetro 11.4 de las cuestas de la avenida Hincapié, en la conexión con Boca del Monte.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) del municipio de Villa Canales, Guatemala, informó que el material y rocas que cayeron sobre la cinta asfáltica obstruyen un carril y medio con dirección a la Ciudad de Guatemala.
"Los agentes de la PMT realizan las coordinaciones correspondientes para retirarlo a la brevedad posible", explicó Verónica Orantes, vocera de la institución.