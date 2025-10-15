Conred finaliza acciones de respuesta ante deslizamiento en ruta a El Salvador

Luego de 10 días de operaciones en el área del deslizamiento activo registrado en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), límite entre Fraijanes y Villa Canales, de Guatemala, se dieron por finalizadas las acciones de respuesta táctica en el área, informó este miércoles 15 de octubre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
En cuanto a la búsqueda y localización de una persona desaparecida en el lugar, se ha procedido con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP), derivado de que el área aún registra inestabilidad para la continuidad de acciones de los equipos de primera respuesta en el punto, detalló la Conred.
Ahora corresponde al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y a las municipalidades correspondientes las operaciones de mitigación del talud y estabilización del sector.
Conredi hizo un llamado a las Municipalidades de Fraijanes y Villa Canales en su calidad de Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (COMRED) y al Ministerio de Comunicaciones, para finalizar las acciones de limpieza y señalización del área, así como el plan de recuperación del sector afectado que incluye la estabilización así como la seguridad hacia los habitantes en la parte alta del sector y los alrededores y se pueda definir la habilitación regulada y segura del tránsito.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*