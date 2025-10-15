Avance de Ley Anti pandillas en el Congreso: Arévalo celebra

El presidente Bernardo Arévalo anunció este miércoles la remoción de la cúpula del Ministerio de Gobernación y una serie de medidas enfocadas en el combate a las pandillas y la delincuencia, con el fin de garantizar la seguridad para los guatemaltecos. Esto se dio luego de la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II, la mayoría de ellos líderes de clicas del Barrio 18.
Su pronunciamiento se dio en cadena nacional, en la cual también se refirió a los avances en la creación de una ley Anti Pandillas, para la cual recientemente el Ejecutivo presentó una iniciativa y en el Congreso de la República se creó una mesa para abordar las diversas propuestas enfocadas en el tema.
Ayer, en una sesión que duró más de nueve horas, los diputados avanzaron en la aprobación de la iniciativa 5692, ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas.
Arévalo se pronuncia sobre trabajo del Congreso
Tras hacer el anuncio de las medidas que se implementarán desde el Ejecutivo, incluida la construcción de una cárcel de máxima seguridad para 2 mil reclusos, el remozamiento de las prisiones existentes, la creación de una fuerza de tarea y la elaboración de un censo de la población penitenciaria, el mandatario indicó la necesidad de trabajar en conjunto.
"No estamos solos en esta lucha y no descansaremos hasta devolver la tranquilidad que cada familia guatemalteca merece. Pero, esta lucha no es solo del Gobierno, hace unas semanas presentamos al Congreso una iniciativa de ley Anti Pandillas para poder contar con todas las herramientas que nos permiten combatir efectivamente este problema", dijo.
"Celebro que ayer el Congreso haya aprobado en tercera lectura una ley Anti Pandillas y hago un llamado urgente para que en la siguiente sesión se apruebe de manera definitiva para ponerla inmediatamente a disposición de la seguridad de los guatemaltecos", agregó el gobernante.
Asimismo, el mandatario indicó que no hay bienestar sin seguridad y dijo estar consciente de que se debe fortalecer la seguridad. En su opinión, actualmente se enfrentan fallas de carácter histórico en el país, por lo que fue enfático al señalar que no descansará hasta que los criminales que están escondidos estén cumpliendo la condena que les corresponde y que un hecho como este no vuelva a ocurrir.
También compartió que el FBI y otras agencias de Estados Unidos apoyarán el proceso de reforma al Sistema penitenciario.