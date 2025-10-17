 Siete detenidos en operativo "Pacífico Sur"
Nacionales

Siete detenidos y nueve menores rescatados en operativo "Pacífico Sur"

A los capturados se les atribuyen cargos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Compartir:
., Ministerio Público
. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), implemento el operativo denominado "Pacífico Sur", en el marco del cual se logró la captura de siete personas señaladas de diferentes delitos, incluidos asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Según detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, en las últimas horas se llevaron a cabo 28 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala y Escuintla, con el objetivo de fortalecer una investigación en curso.

Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y permitió ejecutar las aprehensiones de dos mujeres y cuatro hombres que podrían haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Además, se coordinó la aprehensión en flagrancia de otro sospechoso por posibles delitos relacionados a la narcoactividad.

La referida oficina agregó que en el operativo también se notificaron cinco órdenes de aprehensión a personas que se encuentran privadas de su libertad por la posible comisión de los delitos de asociación Ilícita y lavado de dinero.

Además, se coordinó con la Procuraduría General de la Nación el rescate de nueve niños, niñas y adolescentes por su posible vulneración de derechos.

Indicios decomisados

El MP señaló que los equipos a cargo de las diligencias también secuestraron diferentes indicios durante los allanamientos, entre estos:

  • 36 bolsas de marihuana.
  • Dos motocicletas, una con reporte de robo.
  • 15 teléfonos celulares.
  • Dos pesas digitales.
  • Varias tarjetas de publicidad para préstamos.
  • Dos CPU.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los órganos de justicia para dilucidar su situación legal. También se decomisaron los elementos mencionados que servirán para fortalecer la investigación en curso.

El Ministerio Público reiteró el compromiso de continuar llevando a cabo las labores correspondientes para esclarecer hechos delictivos en el país.

En Portada

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación

10:58 AM, Oct 17
CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperaciónt
Deportes

CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperación

10:26 AM, Oct 17
Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

10:34 AM, Oct 17
¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?t
Nacionales

¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?

10:05 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialLluvias#liganacionalSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos