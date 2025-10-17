Siete detenidos en operativo "Pacífico Sur"

El Ministerio Público (MP), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), implemento el operativo denominado "Pacífico Sur", en el marco del cual se logró la captura de siete personas señaladas de diferentes delitos, incluidos asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Según detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, en las últimas horas se llevaron a cabo 28 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala y Escuintla, con el objetivo de fortalecer una investigación en curso.
Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y permitió ejecutar las aprehensiones de dos mujeres y cuatro hombres que podrían haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
Además, se coordinó la aprehensión en flagrancia de otro sospechoso por posibles delitos relacionados a la narcoactividad.
La referida oficina agregó que en el operativo también se notificaron cinco órdenes de aprehensión a personas que se encuentran privadas de su libertad por la posible comisión de los delitos de asociación Ilícita y lavado de dinero.
Además, se coordinó con la Procuraduría General de la Nación el rescate de nueve niños, niñas y adolescentes por su posible vulneración de derechos.
Indicios decomisados
El MP señaló que los equipos a cargo de las diligencias también secuestraron diferentes indicios durante los allanamientos, entre estos:
- 36 bolsas de marihuana.
- Dos motocicletas, una con reporte de robo.
- 15 teléfonos celulares.
- Dos pesas digitales.
- Varias tarjetas de publicidad para préstamos.
- Dos CPU.
Los detenidos fueron puestos a disposición de los órganos de justicia para dilucidar su situación legal. También se decomisaron los elementos mencionados que servirán para fortalecer la investigación en curso.
El Ministerio Público reiteró el compromiso de continuar llevando a cabo las labores correspondientes para esclarecer hechos delictivos en el país.