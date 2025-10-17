 Paso sigue habilitado en ruta a El Salvador: Así están distribuidos los carriles
Nacionales

Paso sigue habilitado en ruta a El Salvador: Así están distribuidos los carriles

En este tramo continúan los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

Compartir:
Agentes de la PMT mantienen regulación del tránsito en km 25.5, La Cuchilla, ruta que conduce a carretera a El Salvador. , PMT de Villa Canales
Agentes de la PMT mantienen regulación del tránsito en km 25.5, La Cuchilla, ruta que conduce a carretera a El Salvador. / FOTO: PMT de Villa Canales

Las autoridades de tránsito confirmaron que el paso continúa habilitado este viernes, 17 de octubre, en el área donde se registró el derrumbe de gran magnitud en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador. Sin embargo, hay ciertas restricciones que los usuarios deben tomar en cuenta.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó que en este tramo continúan los trabajos de limpieza y habilitación de la vía a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), tomando en cuenta que todavía hay material que se desprendió y se sigue reforzando el área para evitar nuevos deslizamientos.

Debido a esta situación y para evitar riesgos para los usuarios, por el momento únicamente se están utilizando dos de los carriles, que son los más alejados del talud. Se tiene habilitado un carril en cada sentido exclusivamente para el transporte liviano.

Mientras tanto, para los vehículos de transporte pesado se mantiene la suspensión, así que deben utilizar vías alternas.

En Portada

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación

10:58 AM, Oct 17
CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperaciónt
Deportes

CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperación

10:26 AM, Oct 17
Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

10:34 AM, Oct 17
¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?t
Nacionales

¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?

10:05 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialLluvias#liganacionalSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos