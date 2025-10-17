Paso sigue habilitado en ruta a El Salvador: Así están distribuidos los carriles

Las autoridades de tránsito confirmaron que el paso continúa habilitado este viernes, 17 de octubre, en el área donde se registró el derrumbe de gran magnitud en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador. Sin embargo, hay ciertas restricciones que los usuarios deben tomar en cuenta.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó que en este tramo continúan los trabajos de limpieza y habilitación de la vía a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), tomando en cuenta que todavía hay material que se desprendió y se sigue reforzando el área para evitar nuevos deslizamientos.
Debido a esta situación y para evitar riesgos para los usuarios, por el momento únicamente se están utilizando dos de los carriles, que son los más alejados del talud. Se tiene habilitado un carril en cada sentido exclusivamente para el transporte liviano.
Mientras tanto, para los vehículos de transporte pesado se mantiene la suspensión, así que deben utilizar vías alternas.