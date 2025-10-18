 Partido político SERVIR celebra su primera Asamblea Nacional
Partido político SERVIR celebra su primera Asamblea Nacional

El objetivo de la asamblea fue "difundir los valores, filosofía y avances de SERVIR, así como para fortalecer el diálogo democrático en Guatemala.

Los integrantes del partido político SERVIR se reunieron en un hotel de la zona 11 capitalina., Alex Meoño
Los integrantes del partido político SERVIR se reunieron en un hotel de la zona 11 capitalina. / FOTO: Alex Meoño

El Comité Ejecutivo Nacional Provisional del partido político SERVIR desarrolló su primera Asamblea Nacional este sábado 18 de octubre de 2025 en las instalaciones de un hotel de la zona 11 capitalina. En un comunicado, SERVIR aseguró que este es "un momento histórico para Guatemala".

La agrupación política afirmó que en este evento aprovecharon para presentar "los cimientos de un proyecto político basado en transparencia, formación ciudadana y compromiso con el bien común". El objetivo de la asamblea fue "difundir los valores, filosofía y avances de SERVIR, así como para fortalecer el diálogo democrático en nuestro país".

La entidad política SERVIR consignó que cree "en una ciudadanía informada, porque eso es clave para construir una sociedad más justa y participativa". "Confiamos en que, juntos, podremos llevar este mensaje a todos los rincones de Guatemala", dijo el partido a los medios de comunicación.

Durante la reunión, los asistentes conocieron los estatutos del partido, porque los mismos fueron expuestos en uno de los puntos del programa del evento. El logotipo del partido SERVIR consta de un tractor sobre un círculo celeste.

