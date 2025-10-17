 Activan orden de captura contra Melvin Quijivix
Nacionales

Activan orden de captura contra Melvin Quijivix

El exdirectivo del INDE se encuentra acusado por lavado de dinero y otros activos.

Melvin Quijivix, Foto Archivo
Melvin Quijivix / FOTO: Foto Archivo

El Juzgado Quinto Penal activó la orden de captura contra Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), vinculado al caso "Red Q", este viernes 17 de octubre, luego que no se presentó a la audiencia que se tenía programada para este día. 

Para este viernes se tenía programado en el Juzgado Quinto Penal el desarrollo de la audiencia de Quijivix, quien debe ir a prisión tras resolución de Sala de Apelaciones. A la audiencia únicamente el abogado defensor de Quijivix.

Quijivix fue ligado a proceso penal el pasado 11 de julio por resolución del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal debido a que, según las investigaciones, habría incurrido en una serie de acciones ilegales que permitieron el desvío de grandes sumas de dinero durante su gestión en la referida institución.

Señalamientos contra exdirectivo del INDE

Melvin Quijivix fue director durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) del Instituto Nacional de Electrificación, ente estatal encargado de la regulación de la energía eléctrica en el país. Su detención se ejecutó el 3 de julio de 2025, en el marco de un operativo a cargo de la FECI y las fuerzas de seguridad.

También fue miembro del 'Centro de Gobierno', una entidad estatal creada por el exfuncionario Miguel Martínez, cercano a Giammattei y quien al igual que el exdirectivo también ha sido sancionado por Estados Unidos por corrupción.

En noviembre de 2024, el Gobierno que preside el mandatario Bernardo Arévalo acusó públicamente a Quijivix de tener una plaza en la Administración de Giammattei sin presentarse a laborar en la misma y por la cual recibió alrededor de 105 mil dólares.

De acuerdo al Ministerio Público, el exdirectivo se encuentra acusado por lavado de dinero y otros activos, por la denuncia del Gobierno y por otra más del Instituto Nacional de Electrificación por malversación de fondos.

Según la misma fuente, el lavado de dinero del que se sindica al detenido podría ascender a al menos un millón de dólares aproximadamente.

Quijivix fue sancionado en 2023 por Estados Unidos, que le prohibió su ingreso a la nación norteamericana ya que supuestamente "incurrió" en actos de corrupción "al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada".

Presidencia: “No comentaremos sobre montajes mediáticos”

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se pronunció tras la conferencia de prensa del Ministerio Público por la fuga de reos.

Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*

