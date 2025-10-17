Presidencia: "No comentaremos sobre montajes mediáticos"

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se pronunció la tarde de este viernes 17 de octubre tras la conferencia de prensa del Ministerio Público (MP) en la que la fiscal general, Consuelo Porras señaló que con la fuga de reos queda en evidencia los niveles de corrupción que existen en el Ejecutivo.
Durante la conferencia, Porras hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo a actuar con seriedad, pues consideró que aceptar las renuncias de la cúpula de Gobernación se trató de "una burla" a la población.
"No comentaremos sobre montajes mediáticos. El Gobierno sigue trabajando en lo urgente y prioritario: recaptura de los fugados y el fortalecimiento del equipo del Ministerio de Gobernación". El pueblo de Guatemala lo sabe, y no se deja engañar.", detalló la Secretaría.
"El país no necesita montajes ni simulaciones políticas, exige respuestas reales y acciones firmes frente a la corrupción, el desorden, la ingobernabilidad y la ineptitud", indicó la fiscal.
La Fiscalía anunció que se gestionaron órdenes de captura contra exfuncionarios de la entidad a cargo de la administración de las prisiones y del Ministerio de Gobernación, en seguimiento de la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II.
En conferencia de prensa, las autoridades del ente investigador encabezadas por la fiscal general, Consuelo Porras, indicaron que las investigaciones realizadas tras confirmarse la evasión de estos reos permitieron evidenciar la cooperación de autoridades para permitir que dejaran la prisión. De igual forma, señalaron que continúan las investigaciones, por lo que los resultados presentados este día corresponden a la Fase 1 del caso.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*