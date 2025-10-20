 Israel mató el domingo a 45 palestinos e hirió a 158
Internacionales

Israel mató el domingo a 45 palestinos e hirió a 158

La cifra de personas asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 sube a 68.216 y la de heridos a 170.361.

Compartir:
Llegada de un cuerpo al hospital Al Shifa tras un bombardeo israelí en Gaza el 19 de octubre de 2025., Foto EFE
Llegada de un cuerpo al hospital Al Shifa tras un bombardeo israelí en Gaza el 19 de octubre de 2025. / FOTO: Foto EFE

Israel mató el domingo a 45 palestinos e hirió a otros 158 en bombardeos que lanzó de norte a sur de la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de haber violado el alto el fuego, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave este lunes en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

En su nota, Sanidad también informa de que durante la jornada de ayer los equipos de defensa recuperaron a 12 cuerpos de entre las toneladas de escombros que ha causado la ofensiva israelí en la franja.

Así, en total la cifra de personas asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 sube a 68.216 y la de heridos a 170.361, la mayoría con lesiones de por vida y amputaciones.

Israel sostiene que durante la mañana del domingo milicianos de Hamás lanzaron un misil antitanque y varios disparos contra soldados apostados en la ciudad sureña de Rafah, que resultaron en la muerte de dos soldados israelíes.

El grupo palestino, por su parte, desmintió haber participado en una operación lanzada contra soldados israelíes, además de asegurar que no tiene contacto con ningún miliciano en esa zona, que controla totalmente Israel.

Asimismo, acusó a Israel de haber violado hasta en 80 ocasiones el alto el fuego, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Desde entonces, según Sanidad los ataques israelíes han matado a 80 personas y han dejado a más de 300 personas heridas además de que se han recuperado 436 cadáveres de entre los escombros.

La Oficina de medios del Gobierno de Hamás, sin embargo, esta mañana en un comunicado elevó la cifra total de muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego a 97 y la de heridos a 230.

Netanyahu ordena atacar “objetivos terroristas” en la Franja de Gaza

El primer ministro israelí ordenó “actuar enérgicamente contra objetivos terroristas” en Gaza, nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego y sin aclarar si esto supone el fin del acuerdo.

Vía EFE

En Portada

Más de 90 agentes de la PNC son desplegados para recapturar a los reos fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Más de 90 agentes de la PNC son desplegados para recapturar a los reos fugados de Fraijanes II

11:33 AM, Oct 19
Denuncian robo de patrulla de la PNC en San Juan Comalapat
Nacionales

Denuncian robo de patrulla de la PNC en San Juan Comalapa

05:56 PM, Oct 19
Comunicaciones y Municipal empatan durante el clásico 335t
Deportes

Comunicaciones y Municipal empatan durante el clásico 335

06:58 PM, Oct 19
Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025

05:09 PM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialFutbol Guatemalteco#liganacionalredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos