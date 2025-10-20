Liberan paso en Km. 12.5 de ruta a El Salvador tras derrumbe

Cuadrillas de la Dirección de Obras y de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula trabajaron por varias horas en el kilómetro 12.5 de la carretera a El Salvador, para habilitar el paso vehicular tras un derrumbe. En el lugar, las autoridades reportaron un deslizamiento de tierra que afectó un carril completo del sector conocido como Santa Rosalía.
Tras finalizar las tareas de remoción de tierra, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula confirmó que "se restableció la circulación en el sector afectado por un deslizamiento". El derrumbe ocurrió durante la madrugada de este lunes 20 de octubre de 2025 a causa de las lluvias que afectaron el territorio nacional.
El alcalde Sebastián Siero y la Municipalidad de Santa Catarina Pinula publicaron imágenes del derrumbe de grandes proporciones que cayó sobre uno de los carriles auxiliares con destino hacia Santa Rosalía. Para evitar accidentes, la PMT local instaló señales de tránsito que constaron de conos verdes para cerrar el paso por el área donde ocurrió el colapso.
Vestidos con playeras amarillas y abrigos por las bajas temperaturas, los trabajadores de la comuna pusieron manos a la obra y a eso de las 6:30 horas de este lunes confirmaron que el paso quedó expedito nuevamente en el sector.