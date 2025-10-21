 Ataque armado contra automovilista en zona 12
Un hecho de violencia se registró en horas de la mañana de este martes, 21 de octubre, en la 16 avenida y 11 calle de la zona 12 capitalina, donde se reportó un ataque armado que dejó a una persona herida, según los reportes de los cuerpos de socorro.

Este incidente generó alarma entre los vecinos y transeúntes del sector, pues de repente se escucharon varias detonaciones causadas por proyectiles de arma de fuego, mientras se retomaban las labores cotidianas después de un fin de semana largo.

Elementos de los Bomberos Municipales acudieron rápidamente al punto y brindaron atención prehospitalaria a un hombre que presentaba heridas leves en la mano izquierda causadas por fragmentos de vidrio.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado habría resultado lesionado de manera indirecta, ya que las balas impactaron la estructura del vehículo, específicamente las ventanillas, pero no lograron alcanzarlo.

"Al momento en el que las unidades se hacen presentes al lugar, paramédicos evalúan a un hombre de 52 años, quien presenta leves heridas y crisis nerviosa", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.

Agregó que, según el testimonio del conductor, él iba conduciendo su vehículo cuando fue sorprendido y atacado por personas desconocidas que viajaban en motocicleta e intentaron asaltarlo.

Los socorristas informaron que las lesiones que presentaba no comprometían su salud y que el paciente fue estabilizado en el lugar sin requerir traslado hospitalario. Después de ser atendido, continuó su marcha.

Presencia de autoridades en el sector

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron a la escena para llevar a cabo las diligencias correspondiente con el objetivo de dar con los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el hecho.

El incidente provocó momentos de tensión y congestión vehicular en el sector, mientras las autoridades y socorristas desarrollaban las labores respectivas en seguimiento a lo ocurrido.

