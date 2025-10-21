 2.5M de nuevos vehículos en 5 años: ¿más tráfico?
Nacionales

¡Más vehículos, más tráfico! En cinco años se han sumado 2.5 millones de automotores

En nueve meses se han sumado más de 400 mil vehículos, según cifras de la SAT, la mayoría en el área central y de Occidente.

De acuerdo con cifras del Sistema de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de enero a septiembre de 2025 se han sumado al menos 417 mil 419 vehículos más al parque vehicular, cuya mayor concentración se registra en la región central y la de occidente.

La región central comprende los departamentos de Guatemala, Sacatepequez, Chimaltenango y El Progreso; mientras que la de Occidente está conformada por San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Quiché.

En 2024 el parque vehicular sumó más de medio millón de automotores, y en total desde 2020, este ha sumado 2 millones 393 mil 749 vehículos.

En detalle: 

  • Enero a septiembre 2025: 417 mil 419
  • 2024: 504 mil 665
  • 2023: 436 mil 979
  • 2022: 356 mil 970
  • 2021: 376 mil 094
  • 2020: 301 mil 622

La región de Nororiente, conformada por los departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa, Alta y Baja Verapaz, Petén y Jalapa, es la que menor crecimiento ha registrado en comparación a las otras regiones; sin embargo, en lo que va de 2025 ha sumado 64 mil 146 vehículos a la circulación.

Horarios diferenciados

Por medio de una publicación en Facebook, la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala indicó que en los últimos seis meses el parque vehicular sumó 125 mil automotores, por lo que motivó a utilizar horarios diferenciados como una solución a los fuertes congestionamientos que se registran a diario en el área metropolitana y sectores aledaños.

