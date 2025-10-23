Pandilleros del Barrio 18 viajaron para ejecutar a esposos

En un hecho que conmocionó a San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Alexander Cristofer Hernández Ávila, de 18 años, y Carlos Humberto Gutiérrez Chávez, de 20 años, presuntos pandilleros del Barrio 18, quienes son señalados como los responsables de un ataque armado que terminó con la vida de una pareja.
Según las investigaciones policiales, los sospechosos habrían viajado desde Villa Nueva hasta San Rafael Pie de la Cuesta con el objetivo de interceptar a Juan Benedicto Escobar Ochoa, de 28 años, y su esposa, Connie Antonienta Morales Flores, de 43 años, quienes fallecieron como resultado del ataque.
Escobar Ochoa murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que Morales Flores falleció al ser ingresada en el hospital de San Marcos.
Así fue la captura de pandilleros en San Rafael Pie de la Cuesta
Durante la captura, registrada en videos que se compartieron en redes sociales, se observa cómo los agentes de la PNC realizaron una rápida movilización que permitió detener a los sospechosos y confiscarles una pistola y el vehículo con placas P-216GSX utilizado en el ataque. Testigos relataron que una turba intentó linchar a los pandilleros, pero los policías lograron evacuar a los detenidos de inmediato.
La pareja asesinada era muy conocida en la localidad por su trabajo y compromiso con la comunidad, lo que generó gran consternación entre los vecinos y autoridades locales. La Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta expresó sus condolencias a través de sus redes sociales.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el motivo que llevó a los pandilleros a perpetrar este ataque, mientras que la PNC mantiene operativos para desarticular las acciones del Barrio 18 en la región.