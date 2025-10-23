Vicepresidenta Herrera concluye agenda en Panamá

La vicepresidenta Karin Herrera finaliza este jueves, 23 de octubre, su gira por Panamá, donde participó en distintas reuniones y actividades, entre estas, acercamientos con representantes del satélite COPERNICUS. En el evento también estuvieron presentes niños y jóvenes delegados de Guatemala que participaran en las olimpiadas de robótica en aquel país.
Además, Herrera hizo un recorrido por la Ciudad del Saber, que se trata de un espacio de modelo regional que reúne organizaciones para el intercambio de conocimiento e innovación. De esa cuenta, la funcionaria se reunió con el consejo de la administración de este lugar para compartir experiencias sobre el modelo de gestión.
El equipo de la vicepresidenta también sostuvo una reunión con delegados de la secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de Panamá.
Por aparte, como parte de la agenda, Herrera también se reunió con representantes de la FAO, de la oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Internacional de las Migraciones para abordar una serie de temas.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7