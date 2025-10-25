Abogado accionará en favor de resultados electorales de 2023

"Las elecciones no se tocan", argumentó el abogado Édgar Ortiz antes de anunciar que este sábado 25 de octubre de 2025 se presentará ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para presentar una asistencia de debida ejecutoria de la sentencia 6175-2023. El profesional del derecho recordó que, por medio es sentencia, la máxima corte garantizó la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
En ese sentido, Ortiz señaló en sus redes sociales que ya pasaron casi dos años de esa decisión de la CC, lo que garantizó la transición democrática en el país, luego de las elecciones del año 2023.
Hoy volvemos a la CC para exigir que se respete esa decisión y el voto de los guatemaltecos. Las elecciones no se tocan", expresó Ortiz por medio de sus redes sociales.
Fue el lunes 27 de noviembre de 2023 cuando la CC celebró una vista pública de forma virtual por este caso. En esa misiva, las partes conocieron y votaron a favor de un recurso legal para que se garantizara la toma de posesión del entonces presidente electo, Bernardo Arévalo.
En esa vista pública estuvo presente el abogado, Édgar Ortiz, en representación de los profesionales del derecho que presentaron el amparo. En ese momento se argumentó el temor de posibles movimientos que buscan evitar la toma de posesión de Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera.
Con información del periodista Lester Ramírez de Emisoras Unidas FM