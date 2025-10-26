 Insivumeh pronostica bajas temperaturas y lluvias dispersas
Nacionales

Insivumeh pronostica bajas temperaturas y lluvias dispersas

En su previsión diaria, el Insivumeh describió que las condiciones atmosféricas pueden promover bajas temperaturas durante las madrugadas.

Compartir:
Bajas temperaturas
Las autoridades pidieron a los guatemaltecos abrigarse bien por las bajas temperaturas que se empezarán a experimentar. / FOTO: Archivo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este domingo 26 de octubre se espera viento norte ligero, ambiente cálido, con posibles lloviznas o lluvias dispersas al norte y sur del país en la tarde y noche. En su previsión diaria describió que las condiciones atmosféricas pueden promover bajas temperaturas durante las madrugadas en los lugares altos del país, por lo que la entidad recomendó abrigarse debidamente.  

Durante la mañana, el Insivumeh prevé ambiente fresco, con viento norte ligero a moderado, pocas nubes alternando con nubosidad dispersa durante el periodo.

Durante la tarde y noche, el ente pronosticador consideró que el leve ingreso de humedad, desde ambos litorales, promoverá la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas al final de la tarde o primeras horas de la noche en las regiones Norte, Bocacosta y Occidente.

En caso de tormenta eléctrica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió algunas recomendaciones entre las que se destacan las siguientes: "Aléjate de los lugares altos, como montañas, edificios, montañas, cimas y lomas", instaron.

De la misma forma recordaron que es necesario tener una mochila de las 72 horas en casa ante la posibilidad de desastres naturales. En el bolsón solicitaron mantener los siguientes artículos:

  • Herramientas,
  • Copia de documentos de identificación,
  • Radio de baterías,
  • Agua pura,
  • Comida enlatada,
  • Baterías,
  • Kit de emergencias para mascotas,
  • Linterna,
  • Libreta con números de teléfono de emergencia,
  • Botiquín,
  • Ropa limpia y seca,
  • Frazadas contra el frío.

En otras noticias: Abogado accionó en favor de los resultados electorales de 2023

Abogado accionará en favor de los resultados electorales de 2023

El profesional del derecho anunció que presentará una asistencia de la debida ejecutoria de la sentencia 6175-2023.

En Portada

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemala

08:19 AM, Oct 26
Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelonat
Deportes

Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelona

08:17 AM, Oct 26
MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménez

08:48 AM, Oct 26
Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Thingst
Farándula

Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Things

07:36 AM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Seguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos