Insivumeh pronostica bajas temperaturas y lluvias dispersas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este domingo 26 de octubre se espera viento norte ligero, ambiente cálido, con posibles lloviznas o lluvias dispersas al norte y sur del país en la tarde y noche. En su previsión diaria describió que las condiciones atmosféricas pueden promover bajas temperaturas durante las madrugadas en los lugares altos del país, por lo que la entidad recomendó abrigarse debidamente.
Durante la mañana, el Insivumeh prevé ambiente fresco, con viento norte ligero a moderado, pocas nubes alternando con nubosidad dispersa durante el periodo.
Durante la tarde y noche, el ente pronosticador consideró que el leve ingreso de humedad, desde ambos litorales, promoverá la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas al final de la tarde o primeras horas de la noche en las regiones Norte, Bocacosta y Occidente.
En caso de tormenta eléctrica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió algunas recomendaciones entre las que se destacan las siguientes: "Aléjate de los lugares altos, como montañas, edificios, montañas, cimas y lomas", instaron.
De la misma forma recordaron que es necesario tener una mochila de las 72 horas en casa ante la posibilidad de desastres naturales. En el bolsón solicitaron mantener los siguientes artículos:
- Herramientas,
- Copia de documentos de identificación,
- Radio de baterías,
- Agua pura,
- Comida enlatada,
- Baterías,
- Kit de emergencias para mascotas,
- Linterna,
- Libreta con números de teléfono de emergencia,
- Botiquín,
- Ropa limpia y seca,
- Frazadas contra el frío.
En otras noticias: Abogado accionó en favor de los resultados electorales de 2023