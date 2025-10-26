Proyecto "Muévete Verde" abre espacio a los emprendedores

Con el objetivo de conectar la creatividad con la naturaleza, estudiantes universitarios desarrollaron el evento "Muévete Verde", en el parque ecológico La Asunción, zona 5 capitalina. En la actividad, los participantes impulsaron emprendimientos ecológicos y también talleres de escritura y poesía.
El estudiante de Comunicación de la Universidad del Valle de Guatemala, Santiago Orantes, compartió que en la actividad también abordaron temas de movilidad sostenible. Orantes consideró que "Muévete Verde" es un proyecto muy prometedor, especialmente en las instalaciones de la zona 5 capitalina.
Orantes añadió que el proyecto "Muévete Verde" es organizado por estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala, del área de comunicación estratégica de relaciones públicas. Como parte del proyecto, Orantes describió que un grupo de universitarios se dedicó a darle vida a las piedras del lugar de una forma peculiar.
El estudiante informó que para darle color al parque, los participantes pintaron las piedras del área, con una diversidad de colores en que se destacó el verde, rojo, amarillo, blanco y negro, entre otros. Orantes añadió que el proyecto "Muévete Verde" tomó muy en serio el tema del reciclaje, reutilizando pintura, papel periódico y otros recursos, para mantener un ambiente limpio.
De "Muévete Verde" a "Tu Ruta tu Picnic"
Orantes agregó que el proyecto de movilidad sostenible se concreta con la actividad denominada "Tu ruta, tu picnic", resaltando el uso de los buses eléctricos de la Municipalidad de Guatemala. El entrevistado confirmó que esta parte del trabajo que realizan busca motivar el uso del transporte eléctrico en Guatemala.
Estamos hablando un poquito de lo que es el transporte público de Guatemala, obviamente para fomentar el uso de este transporte y mostrar que sí puede ser un uso muy efectivo", aseguró Orantes.
"Vamos a tener actividades bastante bonitas; por ejemplo, vamos a estar pintando piedritas, conectando naturaleza, habrá música, tendremos comida, realmente es un evento en el que todos están invitados", indicó.
El comunicador aseguró que en estas también hay presencia de alcaldes auxiliares de distintas zonas de la ciudad capital, Municipalidad de Guatemala y autoridades de las zonas 4 y 5.
"Muévete Verde" será una experiencia gratuita, ya que también recorrerán la ciudad en los buses eléctricos de la Municipalidad de Guatemala.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas FM.