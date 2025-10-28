Entre flores y oraciones, los guatemaltecos celebran al "Santo de las causas difíciles"

Los feligreses se dieron cita este martes a la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, ubicada en la 11 avenida y 5ª calle de la zona 1, Ciudad de Guatemala, para venerar y agradecer a San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles y desesperadas.
El 13 de julio de 1913, la imagen de San Judas Tadeo fue trasladada al referido templo. Desde entonces, los fieles celebran cada 28 de octubre al patrono especial y poderoso, fortaleciendo su devoción en agradecimiento por los favores recibidos.
La parroquia recibe anualmente numerosas visitas de devotos que acuden para expresar su gratitud por las bendiciones concedidas por el santo apóstol.
Los guatemaltecos veneran su imagen, llevando ofrendas, flores y velas. Muchos acuden vestidos de verde y amarillo, que son colores asociados al santo, y participan en las misas solemnes y procesiones que recorren las calles con un ambiente de profunda fe y esperanza.
Miles de personas llegan a venerar a "San Juditas"
El templo de la Merced abrió hoy sus puertas desde temprano, aproximadamente a las 04:30 horas, para recibir a los fieles que llegaron cargados con velas y una serie de ofrendas para San Judas Tadeo, incluyendo fotografías, figuras del santo, entre otros. Estará disponible para vistas hasta las 19:00 horas.
Oscar Gabriel Morán, colaborador y portavoz de la parroquia, informó que se tendrán un total de siete misas durante la presente jornada. Además, visitas ordenadas para venerar la imagen. Ambas actividades dentro del templo. Mientras que fuera hay ventas de velas y la entrega de comida sobre la 5ª calle, que es donada por los mismos feligreses y se entrega a los visitantes.
El entrevistado también brindó detalles de las actividades previas. La procesión se realizó el pasado domingo, en horas de la mañana, en los alrededores del templo. De igual forma, se tuvo el rezo de la novena, que inició el 19 de octubre y finalizó ayer, donde varias parroquias acompañaron para el rezo y la celebración de la eucaristía. Para que, según sus palabras, tener hoy el cierre, clausura o "día grande" de esta fiesta religiosa.
De acuerdo con Morán, entre 20 mil y 25 mil personas visitan a San Judas cada año, pero en este 2025 consideró que podría ser mayor la cifra, pues antes del mediodía se observó a más devotos y en la tarde se podría tener esta tendencia e incluso incrementar. Esto lo atribuyó a que se logró, gracias al apoyo del Ministerio de Gobernación y la Municipalidad de Guatemala, ordenar el entorno de la parroquia para que las personas puedan ingresar sin problemas, ya que las ventas están instaladas un poco más alejadas de la iglesia.