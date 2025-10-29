Accidente bloquea paso en ruta Interamericana

Un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados los conductores de tres vehículos, dos de ellos del transporte pesado, se registró durante la madrugada de este miércoles 29 de octubre en el kilómetro 62 de la ruta Interamericana. El incidente mantiene bloqueado el paso hacia el occidente del país.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron alertas en las que se daba a conocer sobre una múltiple colisión que había ocurrido en el referido sector.
De inmediato se movilizaron unidades de las estaciones de Zaragoza, Patzicia y Santa Cruz Balanya al área señalada, donde los técnicos en urgencias médicas determinaron que se había dado un choque entre dos vehículos del transporte pesado y uno tipo picop.
Un hombre herido fue rescatado y se le brindó asistencia prehospitalaria. Posteriormente, fue trasladado en estado delicado hacia la emergencia del hospital regional de Chimaltenango. Además, otro quedó fallecido en el lugar debido a la gravedad de las heridas que presentaba. Ambos son hombres, quienes no han sido identificados.
"Ambas personas fueron localizadas debajo de uno de los vehículos del transporte pesado, por lo que fue necesaria la utilización de equipo de extricación vehicular denominado ‘quijada de la vida’, así como equipo neumático para el rescate",
explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.
Paso parcialmente cerrado en el área
Como consecuencia del accidente ocurrido en el kilómetro 62 de la ruta Interamericana, el paso vehicular se vio seriamente afectado. Los dos carriles con dirección al occidente del país se encuentran bloqueados. Debido a ello, se habilitó un carril reversible en el área.
Las brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) mantienen presencia en el área para regular el paso y evitar mayores inconvenientes.
Mientras tanto, la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público llevan a cabo las labores correspondientes en el lugar y gestionan el retiro del cuerpo de la víctima mortal para su traslado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.