 Accidente de bus en ruta Interamericana deja varios heridos
Nacionales

Varios heridos tras accidente de bus en ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar para atender a los afectados.

accidente de bus en km 34 ruta interamericana
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este martes, 28 de octubre, en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en el área conocida como El Tinajón, en cercanías de Santa María Cauqué, en el departamento de Sacatepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron alertados por los transeúntes con respecto a una emergencia que había surgido en ese sector, donde un autobús extraurbano había sido colisionado.

De inmediato, la institución trasladó varias unidades al lugar, donde los técnicos en urgencias médicas determinaron que había personas con lesiones, por lo que se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente se gestionaron los traslados hacia centros asistenciales.

Al menos 15 pasajeros de la unidad de transporte fueron ingresados a hospitales debido a que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Bus impactó con carro que cayó a barranco

Hasta el momento, se desconocen las causas de este accidente. Solo se ha podido determinar que en el marco del percance el bus perdió el eje delantero, por lo que quedó prácticamente destruida la parte frontal.

También se informó que un vehículo particular que transitaba por ese tramo al momento del incidente fue impactado y cayó a la hondonada.

Los socorristas y autoridades de tránsito compartieron imágenes de la situación en el área del accidente, donde se pueden observar los múltiples daños materiales generados.

Cierre vial

Cuando ocurrió el accidente, el paso quedó completamente cerrado en ambos sentidos de la carretera, generando serias complicaciones para el tránsito.

Con el paso de los minutos, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que solo quedó obstruido el carril izquierdo hacia el occidente, por lo que los vehículos podrían movilizarse en el resto del tramo.

En el área hay brigadas de esa institución para regular el paso y evitar mayores inconvenientes para los usuarios.

