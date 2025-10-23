 Ocho heridos tras volcar vehículo en ruta Interamericana
Ocho heridos tras volcar vehículo en ruta Interamericana

Los afectados salieron desde Quetzaltenango y viajaban en un picop con rumbo a la capital.

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves 23 de octubre en el kilómetro 106.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción del cantón Chupol, Chichicastenango, departamento de Quiché.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados por los transeúntes con respecto a un hecho vial que había ocurrido en el sector y que había dejado a varias personas afectadas. De inmediato, la institución coordinó la presencia de unidades de socorro.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar un vehículo tipo picop que, por causas no establecidas, quedó volcado sobre la cinta asfáltica. En este viajaban ocho personas, incluidos tres menores de edad.

Los tripulantes del automóvil les relataron a los socorristas que se dirigían hacia la Ciudad de Guatemala, procedentes de Quetzaltenango, cuando sufrieron este percance.

Atienden a heridos

De acuerdo con la información compartida por Hans Lemus, vocero de la institución, el personal les brindó asistencia prehospitalaria a los afectados, quienes presentaban lesiones leves y crisis nerviosa.

Entre las víctimas se encontraban los tres menores, cuatro mujeres y un hombre adultos. Este último era el conductor del carro, identificado como Joel López, de 34 años.

Los bomberos confirmaron que los pacientes fueron atendidos en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialredes socialesJuegos CentroamericanosFutbol GuatemaltecoEE.UU.
