 Accidente causa caos en tránsito de San Lucas Sacatepéquez
Un microbús colisionó contra la parte trasera de un vehículo de transporte pesado, provocando complicaciones en la circulación hacia el occidente.

., Provial
. / FOTO: Provial

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que en horas de la mañana de este jueves 23 de octubre se registró un accidente en el kilómetro 29 de ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, por lo que se mantienen complicaciones para circular en el sector.

De acuerdo con la información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), por causas no establecidas, el conductor de un microbús se empotró en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado.

El incidente ocurrió en el punto de ingreso al referido municipio, específicamente frente a una gasolinera, donde se mantiene cerrado el carril derecho hacia el occidente.

En el área hay presencia de cuerpos de socorro, que ya han atendido y trasladado a un centro asistencial a una persona que presentaba heridas como consecuencia de la colisión.

También se coordinó la presencia de grúas con el objetivo de que puedan ser movilizados lo antes posible los obstáculos y dejar expedita la vía.

Tomando en cuenta que están en desarrollo estas labores, Provial hizo un llamado a los usuarios a conducir con precaución y tomar en cuenta los tiempos para salir de sus hogares para evitar mayores inconvenientes.

Otros accidentes recientes

En las últimas horas se han registrado diferentes emergencias en carreteras. Una de estas ocurrió en el kilómetro 117.5 de la carretera al Atlántico, Río Hondo, Usumatlán, departamento de Zacapa, donde murió una persona.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, la víctima es una mujer que conducía una motocicleta, quien falleció tras ser atropellada. Fue identificada como Karla Mishell Morales, de 22 años, originaria de Usumatlán, Zacapa.

Mientras tanto, en el km 17 de la ruta al Atlántico fue arrollado un peatón y falleció en el lugar debido a las lesiones en el cráneo que sufrió.

Fue identificado como Abimael Jiménez Velasco Cruz, de 28 años. Personas que se acercaron al lugar les indicaron a los socorristas que es de origen mexicano.

