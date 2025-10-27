Video del mortal accidente entre moto y picop en Izabal

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que ocurrió un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de dos menores de edad en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. El hecho se registró el pasado sábado 25 de octubre de 2025 y ha causado conmoción entre los vecinos de la localidad.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre que viajaba en motocicleta junto a sus dos hijos intentó incorporarse a la carretera en sentido contrario. En las imágenes se observa que, mientras realiza la maniobra, un picop que circulaba por su carril se aproxima y, pese a intentar frenar, su conductor no logra evitar el impacto frontal contra la motocicleta.
De acuerdo con medios locales, las víctimas fueron identificadas como Sheyli Escarleth Rodríguez Picón, de 5 años, y Nahum Eliel Rodríguez Picón, de 2 años. Ambos fallecieron a causa de las graves heridas sufridas en el accidente.
Investigan mortal accidente
Las autoridades informaron que el motorista, padre de los menores, resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo observación. Se confirmó además que no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de ninguna otra sustancia al momento del percance.
El conductor del picop quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se determina su responsabilidad en el hecho. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del accidente que hoy enluta a una familia y ha generado un llamado a la prudencia en las carreteras del país.