Cierres en alrededores de cementerios de la capital

 Día de los Santos: Anuncian cierres en alrededores del Cementerio General
Nacionales

Día de los Santos: Anuncian cierres en alrededores del Cementerio General

La PMT implementará un operativo especial por el Día de Todos los Santos para coordinar la movilidad en el perímetro de los 13 cementerios de la capital.

Aproximadamente 700 agentes de la PMT capitalina participarán en el operativo por el Día de los Santos., Municipalidad de Guatemala
Aproximadamente 700 agentes de la PMT capitalina participarán en el operativo por el Día de los Santos. / FOTO: Municipalidad de Guatemala

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala anunció este miércoles 29 de octubre que en los próximos días pondrá en marcha un operativo especial por el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, el cual estará a cargo de alrededor de 700 agentes.

De acuerdo con la información compartida, el objetivo de estas acciones que se implementarán es que se tengan menores inconvenientes para las familias guatemaltecas al trasladarse hacia los 13 cementerios ubicados en el municipio, ya que cada año se movilizan miles de personas a estos recintos para visitar a sus seres queridos.

En ese sentido, se indicó que, desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025, con principal atención el sábado 1 de noviembre, se hará el despliegue del personal de la PMT a los puntos específicos donde se espera alta afluencia.

Los trabajadores estarán distribuidos en dos turnos: matutino de 05:45 a 14:00 horas y vespertino de 10:45 a 19:00 horas, para poder asegurar una cobertura completa durante las horas de mayor afluencia.

El referido operativo surge en el marco de coordinaciones interinstitucionales que mantiene la comuna capitalina con entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la administración de los cementerios.

Cierres en alrededores del cementerio general

La PMT capitalina indicó que los 700 agentes que serán desplegados se encargarán de coordinar la movilidad y el orden en los alrededores de los 13 camposantos mientras esté vigente el plan. Sin embargo, se implementarán medidas especiales para el Cementerio General, tomando en cuenta que solo a este recinto acuden al menos 1.5 millones de personas para el Día de los Santos.

En ese contexto, se indicó que, a partir de las 21:00 horas del 31 de octubre, se cerrarán estratégicamente los siguientes puntos:

  • Avenida del Cementerio, de 19 a 22 calles.
  • 20 calle, desde la Avenida del Cementerio hasta la 1ª avenida.

"Estas medidas permitirán un mejor flujo peatonal y control de las ventas informales", indicó la institución.

