 Video alerta sobre robos a vehículos en la ruta al Atlántico
Nacionales

Video alerta sobre robos a vehículos en la ruta al Atlántico

Las cámaras de seguridad captaron con claridad el rostro de uno de los individuos y el número de placa del vehículo en el que se movilizaban.

Cámaras captan robo a camioneta. , Captura de pantalla video Facebook.
Cámaras captan robo a camioneta. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

En redes sociales circula un video que alerta a los conductores sobre un grupo de sujetos que se moviliza en un vehículo de color gris y se dedica a abrir automóviles estacionados para robar pertenencias en la ruta al Atlántico.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en una reconocida estación de buses ubicada en el kilómetro 9 de dicha ruta. En el video se observa el momento en que un hombre desciende del lado del copiloto del automóvil gris y, utilizando un objeto punzocortante, aparentemente una ganzúa, logra abrir una camioneta azul estacionada.

Antes del robo, el vehículo gris circula al menos dos veces por el área para vigilar el sector. Posteriormente, se estaciona de retroceso junto a la camioneta azul. El hombre conversa brevemente con el conductor del vehículo en el que llegó, aparentemente por la presencia de otras personas, y luego observa a través de los vidrios para verificar qué podía sustraer. Segundos después abre la puerta, toma varias pertenencias y huye del lugar.

Las cámaras de seguridad captaron con claridad el rostro de uno de los individuos y el número de placa del vehículo en el que se trasladaban, identificado como P-107FSH, el cual registra una multa previa por exceso de velocidad en la calzada Roosevelt.

Las cámaras de seguridad captaron con claridad el rostro de uno de los individuos y el número de placa del vehículo en el que se trasladaban. - Captura de pantalla video Facebook.

Usuarios denuncian 

Tras la difusión del video, varios usuarios en redes sociales afirmaron haber visto al mismo grupo intentando abrir una camioneta blanca estacionada en la vía pública. Otros denunciaron que los presuntos delincuentes también operan en los alrededores del mercado San Martín, zona 6, donde se han reportado robos similares.

Video muestra violento ataque con arma blanca frente al parque Colón, zona 1

En el video se observa a un hombre con discapacidad física en una de sus extremidades inferiores agredir con un arma blanca a un vendedor de frutas.

Ante la alarma ciudadana, las autoridades instaron a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 110 de la Policía Nacional Civil, 1531 del Centro Anticorrupción Policial y 1561 de Crime Stoppers, así como presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

