Video muestra ataque con arma blanca en parque Colón, zona 1

Un video que circula en redes sociales muestra un violento ataque ocurrido la mañana del martes 28 de octubre de 2025, en la 9ª calle y 11 avenida de la zona 1 capitalina, frente al parque Colón. En las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, se observa a un hombre con discapacidad física en una de sus extremidades inferiores agredir con un arma blanca a un vendedor de frutas.
El video evidencia cómo el agresor intenta en repetidas ocasiones apuñalar al comerciante, quien logra forcejear y finalmente escapar del ataque. Testigos indicaron que el vendedor sufrió una herida de aproximadamente tres centímetros en el costado. El motivo del ataque aún no ha sido esclarecido.
Vecinos y comerciantes del sector expresaron preocupación por el aumento de hechos violentos en el área y solicitaron mayor presencia de la Policía Nacional Civil (PNC). Hasta el momento, no se ha confirmado si la víctima interpuso una denuncia ni si las autoridades iniciaron una investigación formal.
Sujeto que atacó a vendedor habría sido capturado
Usuarios en redes sociales informaron que horas después del incidente, el presunto agresor fue detenido a unas cuadras del lugar cuando intentaba asaltar a pasajeros en un autobús. En fotografías difundidas se observa a un hombre con discapacidad física retenido por un agente de la PNC; sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si se trata del mismo individuo involucrado en el ataque frente al parque Colón.
El hecho ha generado alarma entre los capitalinos, quienes piden acciones urgentes para frenar la violencia en el centro histórico.