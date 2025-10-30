 Detienen a alias "Simpatía", peligroso asaltante con 28 ingresos a prisión
Nacionales

Detienen a alias "Simpatía", peligroso asaltante con 28 ingresos a prisión

Según la PNC, William Chávez tiene un amplio historial criminal que incluye robo, lesiones, y portación de armas.

Compartir:
William Chávez, alias "Simpatía", fue descrito por las autoridades como un peligroso asaltante., PNC
William Chávez, alias "Simpatía", fue descrito por las autoridades como un peligroso asaltante. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 30 de octubre, la captura de William Omar Chávez Velásquez, de 43 años, alias "Simpatía", a quien describieron como un peligroso asaltante con un amplio historial delictivo, ya que registra un total de 28 ingresos a prisión.

El operativo que permitió su localización se llevó a cabo en la 5ª calle y avenida Petapa, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, y estuvo a cargo de agentes de la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC).

La entidad de seguridad indicó que el sospechoso tiene registrados 28 ingresos a la cárcel por 35 delitos y en esta ocasión fue detenido por ser el presunto responsable de haber asaltado a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo.

Al momento de la captura se le incautó una tijera, con la cual amenazó a la víctima, para despojarla de sus pertenecías, cuando ambos viajaban como pasajeros en dicho taxi.

Registro delictivo

La PNC difundió fotografías del momento de la captura de Chávez y destacó que, a pesar de su condición, tiene un amplio historial criminal, con antecedentes policiales desde 1999 al 2012. El registro es el siguiente:

1.Posesión de marihuana, octubre del 1999

2.Robo, enero del 2000

3.Robo, abril del 2000

4.Tenencia de estupefacientes, abril del 2000

5.Agresión, julio del 2000

6.Portación ilegal de arma blanca, junio del 2000

7.Ebriedad y escándalo, julio del 2000

8.Posesión para el consumo, julio del 2000

9.Portación ilegal de arma de blanca, julio del 2000

10.Riña en la vía pública, noviembre del 2000

11.Agresión, diciembre 2000

12.Robo, diciembre 2000

13.Riña, enero del 2001

14.Robo, febrero del 2001

15.Riña, marzo del 2001

16.Robo, abril del 2001

17.Robo, mayo del 2001

18.Agresión, octubre 2001

19.Agresión, octubre del 2001

20.Riña tumultuaria, febrero del 2002

21.Riña, marzo del 2002

22.Agresión, julio del 2002

23.Tenencia de drogas, junio, 2002

24.Portación ilegal de arma blanca, junio del 2002

25.Portación ilegal de arma blanca , junio del 2002

26.Robo, julio del 2003

27.Portación de droga, julio del 2003

28.Agresión, noviembre del 2003

29.Posesión para el consumo, noviembre del 2003

30.Posesión para el consumo, agosto 2004

31.Tenencia de drogas, junio del 2006

32.Portación ilegal de arma de fuego, noviembre del 2007

33.Robo agravado, diciembre del 2007

34.Robo de vehículos, diciembre del 2007

35.Lesiones culposas, enero del 2012

En Portada

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos t
Deportes

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

01:36 PM, Oct 30
Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellanat
Nacionales

Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellana

01:05 PM, Oct 30
Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientost
Nacionales

Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientos

11:59 AM, Oct 30
Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbellt
Farándula

Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbell

11:31 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos