Detienen a alias "Simpatía", peligroso asaltante con 28 ingresos a prisión

Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 30 de octubre, la captura de William Omar Chávez Velásquez, de 43 años, alias "Simpatía", a quien describieron como un peligroso asaltante con un amplio historial delictivo, ya que registra un total de 28 ingresos a prisión.
El operativo que permitió su localización se llevó a cabo en la 5ª calle y avenida Petapa, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, y estuvo a cargo de agentes de la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC).
La entidad de seguridad indicó que el sospechoso tiene registrados 28 ingresos a la cárcel por 35 delitos y en esta ocasión fue detenido por ser el presunto responsable de haber asaltado a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo.
Al momento de la captura se le incautó una tijera, con la cual amenazó a la víctima, para despojarla de sus pertenecías, cuando ambos viajaban como pasajeros en dicho taxi.
Registro delictivo
La PNC difundió fotografías del momento de la captura de Chávez y destacó que, a pesar de su condición, tiene un amplio historial criminal, con antecedentes policiales desde 1999 al 2012. El registro es el siguiente:
1.Posesión de marihuana, octubre del 1999
2.Robo, enero del 2000
3.Robo, abril del 2000
4.Tenencia de estupefacientes, abril del 2000
5.Agresión, julio del 2000
6.Portación ilegal de arma blanca, junio del 2000
7.Ebriedad y escándalo, julio del 2000
8.Posesión para el consumo, julio del 2000
9.Portación ilegal de arma de blanca, julio del 2000
10.Riña en la vía pública, noviembre del 2000
11.Agresión, diciembre 2000
12.Robo, diciembre 2000
13.Riña, enero del 2001
14.Robo, febrero del 2001
15.Riña, marzo del 2001
16.Robo, abril del 2001
17.Robo, mayo del 2001
18.Agresión, octubre 2001
19.Agresión, octubre del 2001
20.Riña tumultuaria, febrero del 2002
21.Riña, marzo del 2002
22.Agresión, julio del 2002
23.Tenencia de drogas, junio, 2002
24.Portación ilegal de arma blanca, junio del 2002
25.Portación ilegal de arma blanca , junio del 2002
26.Robo, julio del 2003
27.Portación de droga, julio del 2003
28.Agresión, noviembre del 2003
29.Posesión para el consumo, noviembre del 2003
30.Posesión para el consumo, agosto 2004
31.Tenencia de drogas, junio del 2006
32.Portación ilegal de arma de fuego, noviembre del 2007
33.Robo agravado, diciembre del 2007
34.Robo de vehículos, diciembre del 2007
35.Lesiones culposas, enero del 2012