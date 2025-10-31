Cambio de Autoridades en la DIACO: Anuncio Oficial

El Ministerio de Economía anunció este viernes, 31 de octubre, que se implementarán cambios en las autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), específicamente en la dirección y subdirección. Sin embargo, siguen pendientes los nombramientos de los nuevos titulares.
De acuerdo con la información compartida, la titular de la entidad, Claudia Karina Donis, y la subdirectora de la institución, Fabiola Esteban, quedarán fuera de sus cargos debido a procesos internos relacionados con temas de jubilación.
Por ahora, todavía no se tiene información acerca de quiénes llegarán a sustituir a las exfuncionarias en los cargos.
Operativos a cargo de la Diaco
La Diaco informó esta semana que se mantienen las verificaciones respectivas en cuanto a los precios de los productos para la elaboración del fiambre, el platillo guatemalteco tradicional que algunas familias guatemaltecas acostumbran preparar cada año en el marco del Día de los Santos.
Karina Donis, entonces directora de esta dependencia del Ministerio de Economía, explicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que se están haciendo las verificaciones de los productos vegetales, así como embutidos y otros insumos con los que se elabora el fiambre para evitar la especulación y acaparamiento.
De acuerdo con la funcionaria, las verificaciones se llevan a cabo tanto en el departamento de Guatemala como el interior de la república y no se están limitando a las cabeceras departamentales, sino que también se buscan otros municipios.
Añadió que, al hacer el comparativo de precios del año 2024 al de 2025 en cuanto a la temporada, se encuentra una estabilidad de precios, donde algunos de ellos, principalmente los vegetales, incluso han ido a la baja.
También compartió que la institución lleva a cabo una serie de verificaciones en diferentes ramas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios. Entre estos, se mantiene vigente el Plan Centinela, a través del cual se han realizado 632 visitas a estaciones de servicio y 78 a plantas y expendios de GLP. También se han inspeccionado 4 mil 606 surtidores de combustibles.
En cuanto a los resultados al mes de septiembre de todas las líneas de trabajo que realiza la Diaco, la funcionaria compartió que se han recuperado Q26 millones 471 mil 570 a favor de los consumidores, usuarios y tarjetahabientes.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7