Diaco verifica precios de productos para elaborar el fiambre

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó este lunes 27 de octubre que se mantienen las verificaciones respectivas en cuanto a los precios de los productos para la elaboración del fiambre, el platillo guatemalteco tradicional que algunas familias guatemaltecas acostumbran preparar cada año en el marco del Día de los Santos.
Karina Donis, directora de esta dependencia del Ministerio de Economía, explicó esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que desde semanas atrás se están haciendo las verificaciones de los productos vegetales, así como embutidos y otros productos con los que se elabora el fiambre para evitar la especulación y acaparamiento.
De acuerdo con la funcionaria, las verificaciones se llevan a cabo tanto en el departamento de Guatemala como el interior de la república y no se están limitando a las cabeceras departamentales, sino que también se buscan otros municipios.
Añadió que, al hacer el comparativo de precios del año 2024 al de 2025 en cuanto a la temporada, se encuentra una estabilidad de precios, donde algunos de ellos, principalmente los vegetales, se encuentran a la baja.
"Aprovecho para recomendar a la población que cotice los productos, así como que verifique la fecha de vencimiento, principalmente de los embutidos", dijo Donis.
En tanto, aseguró que estos monitoreos se mantendrán en el transcurso de la semana, pues se acerca el 1 de noviembre, y de esta manera mantener los controles necesarios en los distintos puntos de venta.
Otras verificaciones
La titular de la Diaco informó que la institución lleva a cabo una serie de verificaciones en diferentes ramas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios. Entre estos, se mantiene vigente el Plan Centinela, a través del cual se han realizado 632 visitas a estaciones de servicio y 78 a plantas y expendios de GLP. También se han inspeccionado 4 mil 606 surtidores de combustibles.
Asimismo, como parte del monitoreo de precios de la Canasta Básica Alimentaria, en septiembre, dentro de una de las visitas, los delegados estuvieron en San Gaspar Chajul, Quiché, donde se hicieron verificaciones de productos vegetales, cárnicos, y se encontró que existe estabilidad de precios. Estas acciones se desarrollaron en coordinación con otras instituciones, incluidos los ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura.
En cuanto a los resultados al mes de septiembre de todas las líneas de trabajo que realiza la Diaco, la funcionaria compartió que se han recuperado Q26 millones 471 mil 570 a favor de los consumidores, usuarios y tarjetahabientes.