Masiva afluencia de guatemaltecos en cementerios del país

Miles de guatemaltecos se dieron cita a los diferentes cementerios públicos y privados del país durante este Día de Todos los Santos 2025 para honrar la memoria de sus seres queridos que descansan en paz. Uno de los detalles que más llamó la atención es que, en un campo santo privado del municipio de Mixco los administradores crearon el "Árbol de los Recuerdos", en el que familiares colgaron las fotografías de sus parientes fallecidos.
Además, los visitantes llenaron las tumbas de sus parientes con ofrendas florales y detalles decorativos para recordar las características personales de quienes se adelantaron en el viaje hacia la eternidad. En un recorrido de Emisoras Unidas Digital por un cementerio privado se pudo constatar que los guatemaltecos llegaron en vehículos y caminando para adornar nichos y criptas.
En el mismo campo santo donde se creó el "Árbol de los Recuerdos", la administración colocó música instrumenta en vivo, así como mesas y sillas bajo toldos, para que los visitantes se protegieran del clima frío que prevalece durante la jornada.
Seguridad en los cementerios públicos
Mientras tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) compartió imágenes de cómo sus agentes resguardan la seguridad de los visitantes en diferentes cementerios públicos del país. En el camposanto general de Antigua Guatemala y de Santa Rosa se logró percibir la presencia de varios uniformados vigilando la seguridad local.
Bajo algunos toldos, la PNC instaló puestos en los que compartieron con la población y entregaron globoflexia a los niños y volantes con consejos de prevención del delito. "En el cementerio privado Jardín del Hermano Pedro, Mixco, policías tienen presencia en el interior y exterior de ese camposanto", consignaron las autoridades en sus redes sociales.