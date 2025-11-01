 Villa Nueva vive jornada de fiesta con el Desfile de Fieros
Nacionales

Villa Nueva vive jornada de fiesta con el Desfile de Fieros

El evento atrae un gran número de turistas locales y de lugares aledaños.

El Desfile de Fieros de Villa Nueva espera atraer un gran número de visitantes., Archivo.
El Desfile de Fieros de Villa Nueva espera atraer un gran número de visitantes. / FOTO: Archivo.

Las calles del municipio de Villa Nueva se llenarán de ritmo, color y fiesta durante este sábado 1 de noviembre de 2025, Día de Todos los Santos, por la celebración del tradicional Desfile de Fieros. Autoridades municipales invitaron a los guatemaltecos a ser parte de esta actividad que tendrá lugar durante la mañana y tarde en el casco urbano.

El Desfile de Fieros consiste en que varios grupos de baile, con disfraces de temporada, recorren las calles para deleitar a los vecinos danzando con el ritmo de música en vivo. Otra de las tradiciones en este día en ese lugar es el consumo de Chicha, una bebida elaborada a base de frutas fermentadas, cereales y alcohol.

En ese sentido, el vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Henry Quevedo, anunció varios cierres en calles y avenidas del casco urbano, especialmente en el parque central. Ante la gran afluencia de personas, el comunicador explicó que se realizan desvíos hacia rutas alternas, por lo que pidió a los automovilistas que obedezcan las señales de tránsito y las instrucciones de los agentes viales.

Para quienes asistan al Desfile de Fieros 2025, Quevedo dio una serie de recomendaciones, en las que destacó que los espectadores deben evitar todo tipo de aglomeraciones y proteger a sus niños y adultos mayores. "Trate de no despegarse de ellos", afirmó el portavoz al referirse a los niños.

Además, el comunicador pidió que los asistentes establezcan rutas de evacuación adecuadas y observar el paso de las comparsas de baile desde lugares seguros, para evita riesgos. Quevedo añadió que el personal de la PMT estará dando cobertura al Desfile de Fieros que se ubicará en la zona 1 de Villa Nueva y en el sector de Bárcenas.

Directora regional de HRW se reúne con el presidente Arévalo

Juanita Goebertus reafirmó el apoyo a la democracia.

Más recomendaciones para el Desfile de Fieros

El vocero de la PMT de Villa Nueva resaltó que es importante que los participantes y asistentes sigan al pie de la letra las instrucciones de los agentes viales, para prevenir inconvenientes.

Desde ya le deseamos el mejor de los días, para que en estas actividades lo pase de lo mejor", deseó el vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo.

La misma instancia informó que también desarrolla operativos en los diferentes cementerios del municipio, con el objetivo de apoyar a los miles de visitantes que aprovechan el asueto para adornar y pintar las tumbas de sus difuntos.

