 Directora regional de HRW se reúne con el presidente Arévalo
Nacionales

Directora regional de HRW se reúne con el presidente Arévalo

Juanita Goebertus reafirmó el apoyo a la democracia.

Juanita Goebertus, de HRW, compartió una fotografiá sobre el encuentro con autoridades de Guatemala., HRW
Juanita Goebertus, de HRW, compartió una fotografiá sobre el encuentro con autoridades de Guatemala. / FOTO: HRW

La directora de División de las Américas de Human Right Watch (HRW), Juanita Goebertus, se reunió con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para abordar la situación en el país, donde recientemente el Gobierno denunció "intentos de golpe de Estado" y riesgo para la democracia.

Por medio de redes sociales, la delegada de la referida organización compartió una fotografía en la que se refleja el acercamiento sostenido con las autoridades guatemaltecas.

Asimismo, expresó por esa vía: "Tuvimos una excelente reunión con el Presidente Arévalo. Reafirmamos nuestro apoyo a la democracia".

Asimismo, expresó que garantizar elecciones de segundo grado que aseguren la independencia judicial es fundamental para el futuro del estado de derecho en la nación centroamericana.

Mientras tanto, Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, resaltó acerca del esta reunión: "Aquí se juega el futuro de la democracia en Centroamérica".

Unión Europea respalda a Guatemala y expresa preocupación por amenazas a la democracia

La Unión Europea (UE) manifestó este viernes su respaldo al fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, emitido el 29 de octubre, que confirmó la validez y legalidad de los resultados de las elecciones de 2023 y revirtió la anulación del partido Movimiento Semilla.

A través de una declaración de su portavoz, la UE acogió con satisfacción la resolución del máximo tribunal del país centroamericano, pero expresó "preocupación por la persistente instrumentalización del sistema judicial en Guatemala y la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, líderes indígenas, sociedad civil, medios de comunicación y operadores judiciales".

Esta preocupación se centra particularmente en las acciones judiciales emprendidas contra varios funcionarios del Gobierno por el Ministerio Público (MP), encabezado por la fiscal general María Consuelo Porras, y el juez penal Fredy Orellana, ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de socavamiento del sistema democrático en Guatemala.

"La Unión Europea ve con preocupación los continuos intentos de socavar el orden democrático y el Estado de derecho en Guatemala, y da la bienvenida a la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 29 de octubre", publicó en su cuenta de X la embajadora de la UE en Guatemala, Johanna Karanko, tras compartir la declaración del organismo.

