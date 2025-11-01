PNC implementa el "Plan de las Flores y de Todos los Santos"

El Ministerio de Gobernación informó en sus redes sociales que este sábado 1 de noviembre de 2025 la Policía Nacional Civil (PNC) desarrolla el plan de prevención denominado "Plan de las Flores y de Todos los Santos". Según la oficina de prensa de la PNC, el plan incluye presencia policial y rondas de vigilancia en los cementeros públicos y privados del país, para garantizar la seguridad de los visitantes.
La instancia de seguridad precisó que el plan empezó a desarrollarse el pasado 31 de octubre en la noche con distintos operativos para evitar desorden en la vía pública. Los operativos siguen vigentes este sábado y se extenderán hasta el domingo 2 de noviembre, cuando se espera que cientos de familias aún acudan a los cementerios del país.
En un recorrido por los principales cementerios de la Ciudad de Guatemala, Emisoras Unidas Digital constató la presencia de varios guatemaltecos quienes se anticiparon a la fecha y llegaron a dejar ofrendas de flores a las tumbas de sus seres queridos. En algunos de los nichos, los guatemaltecos llevaron serenata para recordar y resaltar la memoria de sus parientes que descansan en paz en estos lugares.
Además, en los alrededores de los cementerios se pudo observar gran cantidad de comercio, entre puestos de ventas de flores y comidas típicas. Para la jornada de este sábado, se espera que los asistentes puedan degustar del tradicional fiambre en las distintas ventas que se ubican en estos sectores.
Plan de seguridad activo
En cuanto al plan de seguridad de la PNC, la entidad comunicó que para este día contará con la presencia de al menos 44 mil policías activos. Para ese fin, la entidad de seguridad suspendió descansos, vacaciones, permisos y otros beneficios, para contar con toda la fuerza disponible.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que durante la noche del 31 de julio evitaron el desarrollo de actividades que pudieran favorecer actividades delictivas en el país. Entre ellas mencionó una convocatoria en redes sociales llamada "rodada del terror", la cual fue suspendida porque se prohibió en las calles del país.