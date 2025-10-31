Un hombre armado fue abatido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jalpatagua, Jutiapa, luego de enfrentarse a tiros con las autoridades durante un operativo para rescatar a una mujer que había sido retenida y amenazada dentro de su vivienda. En el intercambio de disparos, dos policías resultaron heridos.
Rescate de mujer termina con delincuente abatido y dos agentes lesionados
En Jutiapa, un hombre armado ingresó a la vivienda de una mujer de 51 años y la mantenía retenida.
- por Nancy Alvarez
- 16:13, Oct 31 2025
-
