 Rescate de mujer termina con delincuente abatido y dos agentes lesionados
Nacionales

Rescate de mujer termina con delincuente abatido y dos agentes lesionados

En Jutiapa, un hombre armado ingresó a la vivienda de una mujer de 51 años y la mantenía retenida.

El sospechoso que terminó abatido habría ingresado sin autorización a la vivienda de una mujer., PNC
El sospechoso que terminó abatido habría ingresado sin autorización a la vivienda de una mujer. / FOTO: PNC

Un hombre armado fue abatido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jalpatagua, Jutiapa, luego de enfrentarse a tiros con las autoridades durante un operativo para rescatar a una mujer que había sido retenida y amenazada dentro de su vivienda. En el intercambio de disparos, dos policías resultaron heridos.

