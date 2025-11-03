Frentes fríos marcan el inicio de noviembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer el pronóstico meteorológico en el inicio del mes de noviembre, el cual ha sido calificado como uno de los más intensos en cuanto al impacto de los frentes fríos en el país.
Tras una disminución en las lluvias registrada durante la última semana de octubre, principalmente en las regiones de Meseta Central, oriente y sur del territorio nacional, la entidad confirmó que en el país se inició la temporada de descenso de temperaturas.
En ese sentido, indicó que se pronostica el ingreso de alrededor 16 frentes fríos entre los meses de octubre 2025 y marzo 2026, la mayoría entre noviembre y febrero.
Pronóstico meteorológico
El pronosticador José María Rodríguez, indicó que Guatemala continúa con la influencia de un sistema de alta presión, principalmente del norte al centro del país. En la información compartida este lunes, 3 de noviembre, también indicó que se monitorea el descenso de un frente frío.
"Soplará viento norte acelerado, con velocidades entre los 30 y 40 kilómetros por hora, especialmente en Ciudad de Guatemala, valles de oriente y algunas zonas de occidente. En lugares donde los vientos sufren encañonamiento, la velocidad podría ser mayor", explicó.
De igual forma, indicó que se espera un leve descenso en la temperatura diurna, principalmente del norte al centro del país. Mientras que, hacia la costa sur, se mantienen las temperaturas cálidas.
Con respecto a las lluvias, señaló que finalizarán entre la primera y segunda semana de noviembre, aunque podrían presentarse algunos eventos locales y aislados de lluvia, sin descartar actividad eléctrica en la tarde o primeras horas de la noche, principalmente en las regiones de Franja Transversal del Norte, Caribe y suroccidente.
"Para hoy, se esperan algunos eventos locales y aislados de lluvia, sin descartar actividad eléctrica en la tarde o primeras horas de la noche, principalmente en las regiones de Franja Transversal del Norte, Caribe y suroccidente", dijo el experto.
Finalmente, se indicó que, para la primera quincena de noviembre, también se prevé que el ambiente fresco y cielos despejados puedan seguir registrándose en gran parte del país.
Conred prepara albergues y brinda recomendaciones
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y coordinación con autoridades locales para habilitar albergues en caso de ser necesario.
Tomando en cuenta que los principales eventos asociados a esta temporada son descenso de temperatura, heladas, fuertes vientos y lluvias dispersas en algunas parte del país, la entidad emitió las siguientes recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente, especialmente en horas de la noche y madrugada.
- Proteger a niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y mascotas.
- Seguir las recomendaciones de las autoridades locales.
- Reportar cualquier emergencia al número 119 de Conred.
- Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la Conred y el Insivumeh.