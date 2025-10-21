Insivumeh: Frentes fríos y lluvias en camino

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer la perspectiva climática para Guatemala, en la que resalta el ingreso de frentes fríos para los próximos meses, los cuales generarán condiciones lluviosas y el descenso de las temperaturas.
El Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos de la entidad añadió que en el país la temporada fría inicia generalmente en la segunda quincena de octubre y finaliza en la primera quincena de marzo, aunque puede extenderse hasta abril en algunas regiones.
"Este mes de octubre marca una transición en las condiciones climáticas, siendo el mes en el que generalmente finaliza la temporada lluviosa en la mayor parte del país y comienza la época fría, por lo que se enfatiza en el monitoreo de las temperaturas mínimas del país", indicó.
Asimismo, compartió que la temporada de bajas temperaturas comienza con la incursión de los primeros frentes fríos en el país. En ese sentido, para octubre se espera la llegada del primero de estos eventos, lo cual puede generar lluvias en las regiones del norte y el Caribe, pero con descensos de temperatura más evidentes en el Altiplano Central y Occidente.
Mientras tanto, desde noviembre se anticipa una mayor frecuencia de frentes fríos, con dos eventos pronosticados, y para diciembre serían tres, igualando el promedio basado en lo que se ha presentado en años anteriores.
Debido a esta situación, se prevé un aumento de lluvias en las regiones del norte y Caribe, mientras que en las áreas montañosas se observarán descensos más pronunciados de temperatura.
"Para enero se pronostica el promedio, donde las regiones del Altiplano Central y Occidente podrían registrar las temperaturas más frías del año, con el riesgo de ocurrencia de heladas", destacó el ente científico.
El Insivumeh compartió el número de frentes fríos pronosticados por mes para la temporada 2025-2026:
|Mes
|Pronóstico de frentes fríos
|octubre
|1
|noviembre
|2
|diciembre
|3
|enero
|4
|febrero
|3
|marzo
|2
|abril
|1
Pronóstico meteorológico trimestral
De acuerdo con la información compartida por el ente científico, la perspectiva climática para el último trimestre de 2025 marca que en el transcurso de octubre se prevé una disminución de la precipitación en la mayor parte del territorio nacional.
Añadió que, aunque se tenía prevista la posibilidad de persistencia de condiciones neutras hasta finales del año, el pronóstico más reciente indica una transición hacia condiciones de La Niña para el período entre octubre y diciembre.
El referido fenómeno favorece lluvias arriba de lo normal en algunas regiones, por lo que, aunque se espera una reducción de las precipitaciones, estas no disminuirán tanto como lo habitual en esta época del año.