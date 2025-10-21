 Insivumeh: Frentes fríos y lluvias en camino
Nacionales

Guatemala se prepara para ingreso de primeros frentes fríos

Según el Insivumeh, octubre marca una transición en las condiciones climáticas, con el fin de las lluvias y el inicio de la época fría.

Compartir:
frio.jpg,
frio.jpg / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer la perspectiva climática para Guatemala, en la que resalta el ingreso de frentes fríos para los próximos meses, los cuales generarán condiciones lluviosas y el descenso de las temperaturas.

El Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos de la entidad añadió que en el país la temporada fría inicia generalmente en la segunda quincena de octubre y finaliza en la primera quincena de marzo, aunque puede extenderse hasta abril en algunas regiones.

"Este mes de octubre marca una transición en las condiciones climáticas, siendo el mes en el que generalmente finaliza la temporada lluviosa en la mayor parte del país y comienza la época fría, por lo que se enfatiza en el monitoreo de las temperaturas mínimas del país", indicó.

Asimismo, compartió que la temporada de bajas temperaturas comienza con la incursión de los primeros frentes fríos en el país. En ese sentido, para octubre se espera la llegada del primero de estos eventos, lo cual puede generar lluvias en las regiones del norte y el Caribe, pero con descensos de temperatura más evidentes en el Altiplano Central y Occidente.

Mientras tanto, desde noviembre se anticipa una mayor frecuencia de frentes fríos, con dos eventos pronosticados, y para diciembre serían tres, igualando el promedio basado en lo que se ha presentado en años anteriores.

Debido a esta situación, se prevé un aumento de lluvias en las regiones del norte y Caribe, mientras que en las áreas montañosas se observarán descensos más pronunciados de temperatura.

"Para enero se pronostica el promedio, donde las regiones del Altiplano Central y Occidente podrían registrar las temperaturas más frías del año, con el riesgo de ocurrencia de heladas", destacó el ente científico.

El Insivumeh compartió el número de frentes fríos pronosticados por mes para la temporada 2025-2026:

Mes Pronóstico de frentes fríos
octubre 1
noviembre 2
diciembre 3
enero 4
febrero 3
marzo 2
abril 1

Pronóstico meteorológico trimestral

De acuerdo con la información compartida por el ente científico, la perspectiva climática para el último trimestre de 2025 marca que en el transcurso de octubre se prevé una disminución de la precipitación en la mayor parte del territorio nacional.

Añadió que, aunque se tenía prevista la posibilidad de persistencia de condiciones neutras hasta finales del año, el pronóstico más reciente indica una transición hacia condiciones de La Niña para el período entre octubre y diciembre.

El referido fenómeno favorece lluvias arriba de lo normal en algunas regiones, por lo que, aunque se espera una reducción de las precipitaciones, estas no disminuirán tanto como lo habitual en esta época del año.

En Portada

Agresor de motorista en zona 9 es enviado al Preventivo de zona 18; juez rechazó enviarlo a Mariscal Zavala t
Nacionales

Agresor de motorista en zona 9 es enviado al Preventivo de zona 18; juez rechazó enviarlo a Mariscal Zavala

05:08 PM, Oct 21
Propuesta de Ley de Aguas: Abren plataforma de sugerenciast
Nacionales

Propuesta de Ley de Aguas: Abren plataforma de sugerencias

03:57 PM, Oct 21
Guatemala gana el oro centroamericano en hockey sobre céspedt
Deportes

Guatemala gana el oro centroamericano en hockey sobre césped

05:41 PM, Oct 21
La Liga cancela el Villarreal-Barcelona en Miami t
Deportes

La Liga cancela el Villarreal-Barcelona en Miami

03:53 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos