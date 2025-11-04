 Detenido 'Payaso' al cobrar extorsión: Última hora
Nacionales

Detienen a alias "Payaso" tras ser sorprendido cuando cobraba extorsión

Exigía Q100 mil a una persona a cambio de no quitarle la vida.

Capturado alias “Payaso” por cobro de extorsión en Retalhuleu
El presunto extorsionistas alias "Payaso" fue trasladado ante los órganos de justicia. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 4 de noviembre, a un hombre implicado en un caso de cobro de extorsión. El operativo se llevó a cabo en el parque central de San Felipe, Retalhuleu, y estuvo a cargo de investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la información compartida por la institución, el sospechoso es un hombre de 22 años, conocido con el alias "Payaso", quien fue sorprendido cuando recogía un paquete que simulaba una fuerte cantidad de dinero que eran exigida bajo amenazas a una persona.

Las investigaciones del caso revelaron que el detenido inicialmente había pedido 100 mil quetzales a su víctima; sin embargo, tras un proceso de negociación se acordó la entrega de un pago de 80 mil quetzales en efectivo.

El presunto delincuente llegó al parque con el fin de cobrar el referido monto. Recibió el paquete que supuestamente tenía el dinero y pretendía darse a la fuga en una motocicleta, pero fue interceptado por los agentes de la Dipanda.

En ese momento, se le decomisó el supuesto efectivo, así como dos celulares que llevaba en una mochila.

El personal policial detuvo a alias "Payaso" y lo trasladó ante los órganos de justicia para que pueda dilucidar su situación legal.

Al sospechoso le decomisaron dos teléfonos celulares y el paquete con supuesto dinero que exigía como extorsión. - PNC

Extorsiones en Guatemala

En agosto de 2024, empresarios del transporte de Guatemala denunciaron un aumento en las extorsiones contra ellos, por lo que anualmente llegaban a pagar hasta 600 millones de dólares, y aseguraron que la mayoría de los actos delictivos se concentran en el suroeste del país y en la capital.

La cifra fue expuesta por el presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, Carlos Vides, quien durante una conferencia de prensa advirtió que unas 180 mil unidades están sujetas a extorsiones en todo el país, especialmente en las que cubren las rutas hacia el suroeste.

