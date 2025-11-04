 Veteranos militares protestan frente al Congreso: Detalles
Nacionales

Veteranos militares protestan en las afueras del Congreso

Los manifestantes mantienen bloqueado el paso sobre la 8ª avenida de la zona 1.

El paso está cerrado en las afueras del Congreso debido a la manifestación de veteranos., Dayana Rashón/EU
El paso está cerrado en las afueras del Congreso debido a la manifestación de veteranos. / FOTO: Dayana Rashón/EU

Un grupo de veteranos militares y expatrulleros de autodefensa civil mantiene este martes, 4 de noviembre, un bloqueo sobre la 8ª avenida de la zona 1, frente al Congreso de la República, como parte de una protesta.

Los ciudadanos han indicado que están exigiendo al Legislativo que se apruebe una reforma a una ley integral para que puedan otorgárseles un bono extra. En este beneficio se incluiría a los expatrulleros y a sus viudas.

Sin embargo, indicaron que, hasta el momento, no han observado ninguna participación de los diputados para apoyar su postura, así que quedarán a la espera de que alguno de los legisladores pueda atenderlos en la presente jornada y exponerles sus planteamientos.

