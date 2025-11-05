Nuevo Tomógrafo en Hospital Santo Hermano Pedro Mejora Diagnósticos

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, con el apoyo incondicional de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales, han dado un gran paso en el fortalecimiento de la salud pública en Guatemala al inaugurar un moderno tomógrafo de 128 cortes. Este avanzado equipo, donado por la Heineman-Robicsek Foundation y Atrium Health, promete mejorar de manera significativa los servicios de diagnóstico médico que se ofrecen en el hospital, beneficiando a miles de personas que buscan atención de calidad a precios accesibles o de manera gratuita.
Un avance significativo en diagnósticos médicos
El nuevo tomógrafo de última generación permitirá al hospital realizar estudios médicos avanzados, garantizando imágenes de alta resolución y una reducción considerable en el tiempo de exploración. Además, se disminuirá la dosis de radiación a la que están expuestos los pacientes, contribuyendo a obtener diagnósticos más rápidos, seguros y precisos.
Entre los estudios que ahora se podrán realizar destacan:
- Tomografías de tórax, abdomen y cerebro.
- Angiografías.
- Evaluaciones cardíacas.
- Estudios oncológicos.
- Planificación de tratamientos especializados.
La instalación del tomógrafo requirió un proceso integral de adecuación que abarcó desde el diseño arquitectónico y estructural especializado hasta la instalación de sistemas de respaldo energético, todo cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad.
Este increíble logro fue posible en gran parte gracias a los recursos recaudados por la Rifa "El Hermano Pedro Quiere un Millón de Amigos", que permitió financiar todas las obras necesarias para la correcta implementación del equipo.
Reconocimiento a los colaboradores
Durante la ceremonia inaugural, Fray Jesús Gómez, Director de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, expresó su agradecimiento a los donantes que hicieron posible la adquisición del tomógrafo. "Agradecemos profundamente a la Fundación Heineman-Robicsek y Atrium Health, y a todos quienes hicieron posible este equipo, que representa un paso más en nuestra misión de brindar salud y bienestar a quienes más lo necesitan", afirmó.
Por su parte, Isabel Molina Botrán, Presidenta de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales, resaltó la importancia de este nuevo equipo para los pacientes: "Este proyecto, coordinado por nuestra asociación y con el apoyo de empresas solidarias, es una muestra del compromiso con la salud de los guatemaltecos. Esperamos que miles de personas sean beneficiadas con diagnósticos más precisos y accesibles."
Asimismo, Michael E. Ascoli, Vicepresidente de la Asociación, añadió: "Con este equipo reforzamos nuestra meta de acercar tecnología médica de primer nivel a quienes más lo necesitan. Agradecemos a todos los aliados que donaron su experiencia y recursos para hacer posible este avance que transformará la atención de muchos pacientes."
Con la entrega de este moderno tomógrafo, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y la Asociación Amigos Pro Obras Sociales reafirman su compromiso con el bienestar de la población guatemalteca, continuando con su labor de ofrecer servicios de diagnóstico que sean modernos, confiables y accesibles para aquellos que más lo requieren.