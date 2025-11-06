Misión de OEA visitará Guatemala para acompañar elecciones

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución que insta a todas las instituciones de Guatemala a respetar la Constitución del país y "los principios democráticos", en medio de las denuncias del presidente, Bernardo Arévalo de León, sobre un golpe de Estado judicial en el país.
El organismo panamericano reafirmó en ese texto, avalado por consenso, su "apoyo a la integridad electoral, la transparencia, la justicia y las libertades fundamentales" en Guatemala.
Los Estados miembros de la OEA también acogieron "con beneplácito" la decisión del secretario general del organismo, Albert Ramdin, de designar una Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Guatemala.
La representante permanente de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, se pronunció este jueves 6 de noviembre, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca de lo que implica que el ente regional aceptara la propuesta del proyecto de declaración.
Según dijo, uno de los objetivos de la misión es acompañar al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país. Agregó que es un tema que se viene discutiendo en la OEA desde el 2023, tomando como base el hecho de que sostener la democracia no es cuestión solo de un proceso electoral, sino de recuperar la confianza en las instituciones que, en su opinión, son la columna vertebral del sistema democrático.
"Aquí estamos hablando de las Cortes, del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía. Y, el propósito de esta misión es acompañar a Guatemala. El país es uno de los casos de éxito en la relación con la OEA y la intención es, precisamente, el poder ir fortaleciendo estos procesos también de designación de autoridades", compartió.
Con respecto al tema del éxito al que hizo referencia, la entrevistada señaló que en otras oportunidades se ha visto que hay Estados miembros que no cumplen con los preceptos de la Carta de la OEA y la Carta Interamericana Democrática. Entre estos mencionó a Nicaragua, Cuba y Venezuela que, de alguna manera, salieron de la organización.
Mientras tanto, consideró que Guatemala, a pesar de los desafíos, ha recibido de manera positiva el acompañamiento de la OEA a través de los años, no solo en la época reciente. Indicó qu el país ha acatado las recomendaciones, ha hecho ajustes a sus sistemas, lo que ha permitido que se mantenga como una de las naciones que fortalece su democracia constantemente.
De acuerdo con la entrevistada, la OEA es muy respetuosa de la soberanía de los países y acompaña cuando se le solicita. Por ello, aclaró que esta misión es resultado de una petición del Estado. Recordó que no es la primera vez en la que el país se acerca a la organización para solicitar acompañamiento para ciertos procesos.
Y es con base a esta opción que tienen las naciones que Guatemala requirió en esta ocasión el acompañamiento de esta misión, la cual que estará llegando en los próximos días al territorio nacional para iniciar los procesos respectivos en el marco de las elecciones de autoridades previstas para el 2026.
"La misión está visitando Guatemala desde la próxima semana y va a estar acompañando los procesos de elección de TSE, fiscalía, de Cortes. Incluso, va a permanecer en el país posteriormente a esto para también dar seguimiento a la elección del Contralor General", expuso.
Preocupación por ataques a la democracia en Guatemala
Con respecto a cómo se ve la situación de Guatemala en la OEA, Escobar indicó que los Estados miembros han expresado mucha preocupación. Recordó que, justamente por temas de ataques a la democracia, en 2023 se tuvo más de 10 sesiones extraordinarias permanentes sobre el caso de Guatemala, pues en su opinión eran evidentes los esfuerzos de grupos antidemocráticos de no reconocer el proceso electoral.
"Se ve con preocupación porque esto, de alguna manera, debilita la democracia. Entonces, la OEA que tiene dentro de sus mandatos promover la democracia, se preocupa por eso y le sigue dando atención para no dejar sola a Guatemala y que, en algún momento, estos grupos puedan tener éxito en sus intentos. Por eso se le pone los reflectores a lo que está sucediendo y se brinda el acompañamiento", expresó Escobar.
En cuanto a opiniones que han surgido de que la acción promovida por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de recurrir a la Carta Democrática podría ser un acto "exagerado", Escobar consideró que este elemento es el mejor antídoto contra los abusos de derechos humanos, terrorismos y cualquier otra situación anómala. "Es un instrumento básico de la democracia en la región, (que establece) que los países tienen unos parámetros y principios que seguir", concluyó.