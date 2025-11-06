Guatemala: 44 mil retornados en 2025, mayoría desde EE. UU.

Al menos 43 mil 768 migrantes guatemaltecos han sido retornados en lo que va de 2025, la mayoría de ellos desde Estados Unidos (EE.UU.), según estadísticas oficiales divulgadas este jueves 6 de noviembre por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
De acuerdo con las cifras compartidas, que abarcan desde el 1 de enero hasta el 5 de noviembre, de los casi 44 mil deportados desde EE.UU. y México, las autoridades migratorias estadounidenses retornaron al país centroamericano a 38 mil 057 personas que se encontraban en situación migratoria irregular.
Además, del total de deportados por vía aérea y terrestre desde esos dos países, el 87.09 por ciento corresponde a hombres adultos.
Los meses que registraron el mayor número de deportaciones conjuntas desde México y EE.UU. fueron octubre, con 6 mil 161 retornados, y septiembre, con 5 mil 491.
El IGM detalla que la mayoría de los deportados en 2025 son originarios de provincias con población mayoritariamente indígena. Las principales son Huehuetenango, con 8 mil 102 casos, San Marcos, con 5 mil 941, y Quiché, con 4 mil 515.
Guatemala cerró el 2024 con un total de 76 mil 768 guatemaltecos deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México, de acuerdo con los registros oficiales.
Del total del año pasado, 68 mil 286 de los retornados desde EE.UU. eran adultos, de ellos 50 mil 610 hombres y 17 mil 676 mujeres, siendo el resto menores de edad.
La cifra de deportados en 2024 fue, sin embargo, inferior a los 79 mil 697 migrantes guatemaltecos que Estados Unidos y México retornaron en 2023, entre los que se contabilizaron 16 mil 273 menores de edad.
Migración continúa, pese a endurecimiento de leyes
El endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos no ha sido obstáculo para que miles de guatemaltecos se arriesguen a diario a cruzar de manera irregular las fronteras para mejorar las condiciones de vida de sus familias.
En febrero de este año, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se comprometió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a recibir un 30 % más de vuelos de deportación.
Solo en territorio estadounidense se estima que residen unos 3,6 millones de migrantes guatemaltecos, la mayoría en condición irregular, según cifras de la Red Consular en EE.UU.