Tráiler colisiona contra vivienda en Sololá

Un accidente de tránsito protagonizado por el conductor de un vehículo de transporte pesado ocurrió en horas de la mañana de este jueves, 6 de noviembre, en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, por causas que se desconocen, el piloto del tráiler perdió el control del volante y se empotró en una vivienda.
"Elementos de la estación de San Juan Argueta atendieron a personas que presentaban heridas menores y crisis nerviosa en el lugar de la emergencia", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.