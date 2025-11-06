 Tráiler colisiona contra vivienda en Sololá
Nacionales

Tráiler colisiona contra vivienda en Sololá

Varias personas resultaron heridas.

El tráiler quedó empotrado en una vivienda de Sololá., Bomberos Municipales Departamentales
El tráiler quedó empotrado en una vivienda de Sololá. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito protagonizado por el conductor de un vehículo de transporte pesado ocurrió en horas de la mañana de este jueves, 6 de noviembre, en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, por causas que se desconocen, el piloto del tráiler perdió el control del volante y se empotró en una vivienda.

"Elementos de la estación de San Juan Argueta atendieron a personas que presentaban heridas menores y crisis nerviosa en el lugar de la emergencia", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.

