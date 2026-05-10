Arévalo envía mensaje de felicitación a las madres del país

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, envió un mensaje de felicitación a las madres en todo el territorio nacional, este domingo, 10 de mayo de 2026. En sus canales oficiales, el jefe del Organismo Ejecutivo destacó el papel fundamental de las mamás dentro de la sociedad guatemalteca.
Hoy celebramos la fuerza de las madres de Guatemala, que con amor y dignidad, sostienen a sus familias y las acompañan cada día, en cada etapa", celebró Arévalo.
"En ustedes vive una de las mayores fortalezas de nuestro país. Ustedes cuidan y protegen lo más valioso de una sociedad: su gente", subrayó el gobernante.
A los mensajes de felicitación también se unió la Vicepresidenta, Karin Herrera, quien manifestó: "Feliz día a todas las madres guatemaltecas".
Reconocerlas también es valorar el cuidado como base de la vida, de las familias y del futuro que queremos construir para Guatemala", subrayó la vicemandataria.
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Más felicitaciones en el Día de las Madres
Otras instituciones del gobierno también publicaron mensajes alusivos a la celebración en honor a las madres, entre ellas está el Ministerio de Energía y Minas, que publicó un afiche en el que declaró: "Tu amor ilumina nuestro futuro; feliz día de la madre", expresaron.
La cuenta oficial del Gobierno de Guatemala también publicó algunas palabras, entre ellas: "Ser madre es cuidar, guiar y construir todos los días".
"Reconocemos ese esfuerzo que transforma comunidades, y avanzamos en acciones que contribuyen al bienestar de las familias guatemaltecas", resaltó el gobierno.
"En cada camino hay una historia... Y muchos de ellos nos llevan hasta mamá. Hoy celebramos a quienes con amor, esfuerzo y dedicación unen corazones todos los días", expresó la Dirección General de Caminos en su cuenta oficial.