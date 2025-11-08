Instalación de Velocímetros en 2026

La gestión de las acciones para prevenir accidentes relacionados con el transporte público y de carga avanza con mesas de diálogo, en donde se plantean dos herramientas específicas, la implementación de tecnología para el control de la circulación y el ordenamiento en atención a las licencias de los transportistas, explicó el viceministro de Transportes, Fernando Suriano. En relación al primer factor, para 2026 se contempla la colocación de velocímetros con los que se buscan reducir los accidentes.
De acuerdo con el funcionario, los velocímetros son medidas que ya están dentro del marco jurídico del país, pero que no se han desarrollado con la finalidad de reducir los accidentes. En tal motivo, señaló que se gestionan las labores y la elaboración de normativas en coordinación con la Dirección General de Transportes y Provial.
Según Suriano, quien participó este viernes, 7 de noviembre, en la conferencia de prensa denominada La Ronda, han identificado al menos tres causas principales de accidentes
- Exceso de velocidad: por lo que se buscan implementar más dispositivos de vigilancia en rutas y carreteras
- Distracciones por uso de celular: Se trabaja en una campaña de concientización para resaltar la responsabilidad del conductor sobre las vidas que lleva a su cargo.
- Consumo de alcohol y estupefacientes: Este es un tema que se refuerza en campañas constantes.
Asimismo, el funcionario agregó que se trabaja en una propuesta de ley, ya que la actual data de 1976. Para ello, se han entablado mesas de diálogo con los actores involucrados con lo que se busca actualizar la regulación del transporte de carga y de pasajeros.
Operativos y asistencia vial
El funcionario resaltó que a través de Provial, ya se están llevando a cabo operativos de control de velocidad, asistencia vial y regulación del tránsito, con el objetivo de mejorar la seguridad en las carreteras. Las brigadas operan las 24 horas del día, garantizando la protección de los conductores.
Asimismo, indicó que por medio de esta unidad del Ministerio de Comunicaciones se ha expandido su cobertura con sedes regionales en diversas partes del país, como Poptún (Petén), Morales (Izabal), San Cristóbal Acasaguastlán (El Progreso), Salcajá (Quetzaltenango), Mazatenango (Suchitepéquez) y Palín (Escuintla), entre otras, cubriendo más de 1,200 kilómetros de carretera. Esto debido a la incorporación de recurso humano y flotas vehiculares.