Nacionales

Congreso inicia proceso de convocatoria para magistrados del TSE

Los diputados aprobaron el proyecto de acuerdo para convocar a la comisión de postulación para la elección de magistrados electorales.

El tema de la comisión de postulación para elegir magistrados del TSE fue abordado en la sesión del Congreso este martes, 11 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El tema de la comisión de postulación para elegir magistrados del TSE fue abordado en la sesión del Congreso este martes, 11 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Con 90 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este martes,11 de noviembre el proyecto de acuerdo 10-2025, que convoca a la integración de la comisión de postulación que propondrá la nómina de candidatos para la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

