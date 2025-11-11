Con 90 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este martes,11 de noviembre el proyecto de acuerdo 10-2025, que convoca a la integración de la comisión de postulación que propondrá la nómina de candidatos para la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Nacionales
Congreso inicia proceso de convocatoria para magistrados del TSE
Los diputados aprobaron el proyecto de acuerdo para convocar a la comisión de postulación para la elección de magistrados electorales.
- por Nancy Alvarez
- 15:33, Nov 11 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Tecnología
Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos
- por Luisa Maria Godinez
- 10:52 AM, Oct 27
Farándula
¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan
- por Luisa Maria Godinez
- 12:12 PM, Oct 28
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.