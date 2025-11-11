 Árbol cae sobre motocicleta y una persona muere en RN-14
Nacionales

Árbol cae sobre motocicleta en la RN-14: una persona murió

Este incidente también dejó a una persona herida.


El árbol se desplomó sobre dos personas que viajaban en una motocicleta en el Km. 82 de la RN-14., Bomberos Municipales Departamentales
El árbol se desplomó sobre dos personas que viajaban en una motocicleta en el Km. 82 de la RN-14. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un árbol cayó sobre dos personas que se conducían en una motocicleta en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja a bordo de las unidades de rescate RD-107 y RD-15 localizan a una persona herida a quien brindan atención pre-hospitalaria y posteriormente trasladan a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala.

En el lugar también quedó una persona fallecida por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes.

